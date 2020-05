Met de tram of de bus reizen is dezer dagen een bangelijke ervaring, schrijft Knack-redacteur Stijn Tormans. 'Je hoopt elke keer dat er geen volk staat bij de volgende halte, maar dat valt tegen.'

Vorig weekend vroeg Joël De Ceulaer van De Morgen aan viroloog Steven Van Gucht of de supermarkt nu een gevaarlijke plek is.Ze boomden er lang over door. Maar het valt allemaal wel mee, zei Van Gucht. Hij draagt zelf geen mondmaskers als hij gaat winkelen. 'We hebben supermarkten nooit als een belangrijke bron van besmetting beschouwd.'Het openbaar vervoer is wel 'een risico', voegde hij eraan toe. Hij had ook goede raad: 'Wandel, fiets, neem de auto of gebruik een step. Als je niet genoodzaakt bent om het openbaar vervoer te gebruiken, zou ik het afraden. Zodat er meer plaats is voor mensen die geen alternatief hebben.'Dat is nu ook het officiële standpunt van de regering: zoek een alternatief, stap beter niet op het openbaar vervoer. Eigenlijk is dat al sinds mensenheugenis hun officieuze standpunt, maar alla.Niet dat die raad altijd zo goed opgevolgd wordt. Ik heb de laatste tijd veel lege treinen, trams en bussen gezien. Vooral op de sociale media. Maar ik heb er minstens evenveel andere gezien, vooral in het echt. En eigenlijk vond ik die beelden net iets frappanter.Met de bus of de tram rijden is dezer dagen een bangelijke ervaring. Je hoopt elke keer dat er aan de volgende halte geen volk zal staan, maar dat valt meestal tegen. Tot de bus of de tram op den duur goed vol zit met kuchende en hoestende mensen. Onmogelijk om daar te anderhalvemeteren. Ik heb vaak gedacht: als dat virus nu niet in mijn lichaam zit, heb ik gewoon geluk gehad.Je kunt een trambestuurder of een buschauffeur niet verwijten dat hij aan een halte stopt, ook al zit zijn voertuig al behoorlijk vol. Op vele plaatsen in Vlaanderen rijdt er vaak maar één bus om het uur of om de twee uur. Het zou behoorlijk sadistisch zijn om dan gewoon door te rijden.Nee, de echte verantwoordelijken voor de horrortrams- en bussen zijn Ben Weyts (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V). De vorige ministers van Mobiliteit die met hun drieste besparingsacties De Lijn gemaakt hebben tot wat ze nu is: een slechte grap met veel te weinig capaciteit. Helaas worden ze daar nooit meer op aangesproken.Maar goed, sinds maandag dragen we dus allemaal flink een mondmasker. Hoewel, bijna allemaal. Nergens zie je de klassenmaatschappij zo duidelijk als in het openbaar vervoer. In de trein, die ook de middenklasse gebruikt, draagt iedereen een mondmasker - er zijn ook controles in de stations. In de voertuigen van de Lijn is dat iets anders. Op mijn tram 10 in Antwerpen zaten gisteren 27 mensen: 22 droegen een mondmasker, 5 niet.Niet eens uit slechte wil, gok ik. Gewoon omdat ze niet op de hoogte waren. Daarover zou iemand toch eens een commentaarstuk moeten schrijven.