Op hoeveel zakgeld heeft een asielzoeker recht?

'Ze leven hier als God in Frankrijk, ze krijgen alles gratis en ze moeten er zelfs niet voor werken.' Nadat de federale regering aankondigde de sluiting van zeven asielcentra uit te stellen, was het in de commentaren op de Facebookpagina van Vlaams Belang niet ver zoeken naar misnoegde reacties die zich druk maakten om de materiële en financiële steun aan asielzoekers. Die wrevel aanboren is een speerpunt in de strategie van Vlaams Belang. De partij van Tom Van Grieken liet zich recent nog opmerken met een campagne die de maandelijkse kost per asielzoeker schatte op 'tot 2255 euro'. En dat terwijl het gemiddelde pensioen volgens Vlaams Belang zo'n 1200 euro bedraagt.

