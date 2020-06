Zwart geld moet niet alleen in belastingparadijzen worden gezocht. Op Belgische bankrekeningen staan nog miljarden zwarte euro's, zegt Steven Vanden Berghe, een topman bij de federale overheidsdienst Financiën, woensdag in De Tijd.

De topman bij de federale overheidsdienst Financiën doet een oproep voor een nieuwe amnestieronde om ook de kapitalen die in eigen land op rekeningen staan te regulariseren.

'Het is een opportuniteit om de budgettaire coronakraters op te vullen', zegt Vanden Berghe, de voorzitter an de rulingdienst, die fungeert als contactpunt voor wie zwart geld wil regulariseren.

Vanwaar komen die miljarden zwart geld op Belgische rekeningen? Volgens Vanden Berghe zijn de banken zo streng dat het bijna onmogelijk is nog geld uit Luxemburg of Zwitserland - en al zeker niet uit belastingparadijzen - terug te brengen zonder de verschuldigde heffing van 40 procent te betalen bij het Contactpunt Regularisaties. 'Maar in het verleden zijn wel tientallen miljarden euro's zwarte kapitalen teruggebracht zonder regularisaties. Daarover gaat het.'

Vanden Berghe pleit voor een nieuwe regularisatieronde voor al die miljarden euro's aan niet-geregulariseerde kapitalen op Belgische rekeningen. Die ronde kan volgens hem gebeuren voor een korte periode en met lagere tarieven omdat al jaren roerende voorheffing en andere taksen zijn betaald op de finan­ciële producten waarin dat niet-geregulariseerd geld is gestopt.

'Ook kan een speciale regeling worden uitgewerkt voor de financiële instellingen, zodat ook zij in het reine kunnen komen met hun verleden.'

