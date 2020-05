Omdat de verkeersintensiteit op de E17 nog steeds lager is vanwege de coronacrisis, gaat de aannemer van de Oosterweelwerken die er in Zwijndrecht en op Linkeroever plaatsvinden zijn werf langer open houden dan voorzien. Werken die er pas voor de zomer van 2021 gepland stonden, kunnen nu al worden uitgevoerd.

De coronamaatregelen hadden aanvankelijk tot gevolg dat heel wat infrastructuurwerken vertraging opliepen, maar sommige werven konden snel worden heropgestart. Omdat de verkeersintensiteit op veel snelwegen nog steeds lager is dan gebruikelijk, wordt soms zelfs tijd gewonnen. De voorbije weken kreeg de rijbaan van de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke, in de rijrichting Gent, een nieuw wegdek inclusief nieuwe fundering. Dinsdag kreeg het wegdek er zijn laatste asfaltlaag. In plaats van de werf af te ronden, worden volgende week maandag ook de werken richting Antwerpen opgestart.

'De verkeersarme periode brengt heel wat voordelen met zich mee voor wegenwerken', zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). 'Er zijn werken die sneller konden worden uitgevoerd en zelfs vervroegd. De werken aan de E17 zijn hier een mooi voorbeeld van. De eerste fase is vroeger klaar dan gepland en we kunnen zelfs een tijdswinst van een jaar bekomen door fase 2 van de werken te starten.'

Het wegdek op de E17 wordt door de werken 'geluidsarm'. Dit najaar worden er bovendien geluidsschermen geplaatst langs de noordzijde, om de leefbaarheid van Zwijndrecht te bevorderen. Vanaf woensdagavond rijdt het verkeer op de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht in beide richtingen op twee versmalde rijstroken op de noordelijke rijbanen en verschillende op- en afritten gaan tijdelijk dicht. De werken duren tot eind juli.

De werken aan de E17 vormen uiteraard maar een onderdeel(tje) van het hele Oosterweelproject.

