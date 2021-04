Door de graafwerken voor de Oosterweelverbinding dreigt overal in Vlaanderen verontreinigde grond terecht te komen, waarschuwen milieu-organisaties. De grond bevat de chemische stof PFOS, nauwelijks afbreekbaar en mogelijk niet zonder gevaar voor de gezondheid. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

Op de Antwerpse Linkeroever, nabij Zwijndrecht, zijn voorbereidende werken begonnen voor de aanleg van de Scheldetunnel, een cruciale schakel in het Oosterweeltraject. Op en rond die locatie zijn hoge concentraties PFOS vastgesteld. Dat is een chemische stof die gebruikt wordt om bijvoorbeeld tapijten en textiel water-, vet- en vuilafstotend te maken, legt De Standaard uit. Het behoort tot de bredere groep van PFAS. Dat zijn zogenoemde forever chemicals . Ze zijn heel moeilijk afbreekbaar en worden in diverse recente studies gelinkt aan mogelijke risico's voor de gezondheid, zoals een verstoorde hormoonbalans en een verhoogd risico op kanker.

Dat de bodem op die locatie in het Antwerpse PFOS bevat, weet de overheid al langer. Maar doordat de uitvoerder van de Oosterweelwerken, Lantis, nu uitgerekend daar de schop in de grond zal steken, luiden organisaties als Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace de alarmbel. 'Deze gronden mogen absoluut niet zomaar worden afgevoerd', schrijven ze in een collectief standpunt.

Lantis bevestigt dat het in bepaalde zones op de werf verhoogde PFOS-concentraties verwacht aan te treffen, maar zegt dat alle vervuilde grond 'binnen het projectgebied' zal blijven. Hij zal verwerkt worden in de berm rondom de Scheldetunnel, zegt Lantis-woordvoerder Annik Dirkx aan De Standaard. Dat zal volgens haar gebeuren op een manier die door Ovam is goedgekeurd.

