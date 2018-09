Ook tweede opgesloten gezin overgebracht van Steenokkerzeel naar open woning

Dat bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

'Psychologische problemen'

Het gezin uit Azerbeidzjan 'is een opschortende procedure gestart waardoor een terugkeer binnen de wettelijk vastgelegde termijn van 28 dagen niet meer mogelijk was,' legt de woordvoerster van Francken uit. 'We herhalen onze oproep om die termijnen te verlengen.'

'Dat in combinatie met een verslag over de gezondheidstoestand van één van de kinderen heeft ons doen besluiten om het gezin onder te brengen in een terugkeerwoning'.

Volgens de krant De Standaard kampt het kind al sinds kort na het begin van de opsluiting zo'n twee weken geleden met psychologische problemen.

De staatssecretaris roept het gezin en de advocaat van het gezin op mee te werken aan de effectieve terugkeer. 'Onze boodschap is: neem jullie verantwoordelijkheid en werk mee aan die terugkeer. Onderduiken en illegaliteit zijn niet goed voor de gezondheid van de kinderen.'

Derde gezin

De woonunits voor families in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel hebben dus nog niet tot een uitwijzing geleid. Eerder waren ook een Servische vrouw en haar vier kinderen, de eersten die in het centrum terechtkwamen, weer naar een open woning overgebracht omdat hun repatriëring niet binnen de wettelijke termijn van 28 dagen kon worden gerealiseerd.

Intussen is er een derde gezin opgesloten in de wooneenheden, bevestigt het kabinet-Francken woensdag. De Standaard meldt dat het om een Armeens gezin gaat.