Kleinere kieskringen, de lijststem afschaffen en meer middelen richting de gemeenten en de lokale partijafdelingen. Als Bart Tommelein de nieuwe voorzitter van Open VLD zou worden, belooft hij zijn machtspositie af te zwakken in het voordeel van het bestuursniveau waar hij zelf in Oostende de plak al zwaait. Dat zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens de Oostendse burgemeester is het tijd voor 'een grondige vernieuwing' en staat de partij op een kantelpunt in haar geschiedenis. Tommelein pleit er voorts voor om meer slagkracht te geven aan de gemeenten. 'Veel middelen die nu bij de centrale overheid worden gehouden, zouden beter naar de lokale ­besturen gaan. Daar wordt het ­efficiëntst bestuurd. Dus moeten ze daar over voldoende middelen beschikken om te investeren', klinkt het.

'Ik wil een voorzitter-coach zijn van onze sterkhouders: de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. Vandaag hebben ook in onze partij te weinig mensen te veel macht en middelen. Zij beslissen wat er met de partijfinanciering gebeurt. Ik wil dat die dotaties meer op lokaal niveau verdeeld worden', gaat hij voort. 'En laten we de lijststem afschaffen, zodat de kiezer en niet de partij beslist wie verkozen wordt. Ook de provinciale kieskringen mogen op de schop. Dan kan de lokale basis minder afhankelijk zijn van Brussel en kan ze zelf de lijsten samenstellen.'

Volgens de Oostendse burgemeester is het tijd voor 'een grondige vernieuwing' en staat de partij op een kantelpunt in haar geschiedenis. Tommelein pleit er voorts voor om meer slagkracht te geven aan de gemeenten. 'Veel middelen die nu bij de centrale overheid worden gehouden, zouden beter naar de lokale ­besturen gaan. Daar wordt het ­efficiëntst bestuurd. Dus moeten ze daar over voldoende middelen beschikken om te investeren', klinkt het. 'Ik wil een voorzitter-coach zijn van onze sterkhouders: de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. Vandaag hebben ook in onze partij te weinig mensen te veel macht en middelen. Zij beslissen wat er met de partijfinanciering gebeurt. Ik wil dat die dotaties meer op lokaal niveau verdeeld worden', gaat hij voort. 'En laten we de lijststem afschaffen, zodat de kiezer en niet de partij beslist wie verkozen wordt. Ook de provinciale kieskringen mogen op de schop. Dan kan de lokale basis minder afhankelijk zijn van Brussel en kan ze zelf de lijsten samenstellen.'