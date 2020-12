Het ziet ernaar uit dat meerderjarigen met onderliggende aandoeningen én die jonger zijn dan 45 jaar voorrang zullen krijgen voor een covid-19-vaccin.

Dat zegt professor emeritus huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent), die deel uitmaakt van de taskforce voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie. Heel wat jonge mensen met chronische aandoening maakten zich zorgen na de bekendmaking van de strategie, waar gewag wordt gemaakt van voorrang voor 'risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar'. Ook de taskforce kreeg veel vragen van jonge nierpatiënten of mensen met kanker.

Volgens De Maeseneer legt de Hoge Gezondheidsraad op dit moment de laatste hand aan een bijgesteld advies over de selectie van mensen die in fase 1b van de vaccinatiestrategie aan bod komen. Die groep zal wellicht eind maart of begin april het vaccin krijgen toegediend. 'Het is nog even wachten op het formeel advies van de Hoge Gezondheidsraad, maar het is duidelijk dat de signalen goed zijn aangekomen', zegt De Maeseneer. 'Ook het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wijst in de richting van een verbreding.'

Ze zullen in grote centra gevaccineerd worden. Jan De Maeseneer (UGent)

Speurtocht

Over hoeveel extra personen het gaat, is niet helemaal duidelijk. In de categorie van risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar zou het om zo'n miljoen mensen gaan. 'Ze zullen in grote centra gevaccineerd worden', zegt De Maeseneer.

Op dit moment is de taskforce volop aan de gang met de zoektocht naar patiënten met onderliggende aandoeningen, of comorbiditeiten. Omwille van de privacyregels is het geen sinecure om de selectie te maken. 'Het is duidelijk dat de huisarts een grote rol gaat spelen', zegt De Maeseneer. 'We weten dat 75 procent van de mensen tussen 45 en 65 jaar een globaal medisch dossier heeft. Bij mensen met een chronische aandoening zal dat percentage nog een stuk hoger liggen.' In de speurtocht kan men ook gebruik maken van informatie verstrekt door de ziekenfondsen, of via databases zoals het Kankerregister.

