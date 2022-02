Verschillende ex-studenten aan de KU Leuven getuigen dat ze hun doctoraat niet afwerkten wegens het gedrag van een professor. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen maandag

Na de klachten over grensoverschrijdend gedrag aan de VUB en de UGent komt zo ook een professor aan de KU Leuven in opspraak. Volgens een vrouw die er zo'n vijf jaar geleden aan haar ­doctoraat begon, stuurde haar promotor, hoogleraar aan de faculteit Wetenschappen en ex-departementshoofd, haar geregeld berichten over haar privé­leven. 'Hij kwam me opzoeken op openbare plaatsen. Hij kocht ook cadeautjes, dat was ongemakkelijk. Als je hem liet doen, mocht je naar de beste ­congressen en kreeg je extra financiële steun voor je onderzoek. Deed je dat niet, dan dreigde hij met ­ontslag.'

In de kranten beamen twee mannelijke collega's dat ze getuige ­waren van hoe vrouwen slacht­offer werden van het grensoverschrijdend gedrag. Net als de vrouw maakten ze hun doctoraat niet af, doordat ze mentaal afzagen van zijn gedrag. Klachten zouden niets uitgehaald hebben. De toenmalige ombudsman bevestigt dat er 'verschillende meldingen' zijn geweest over de professor. Er zou een remediëringstraject gestart zijn, waarna er geen meldingen meer kwamen. De voormalige ombudsman zegt te hopen dat medewerkers "indien nodig de stap naar het meldpunt opnieuw zullen zetten".

