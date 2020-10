Behalve België is ook Zwitserland, volgens velen een toonbeeld van efficiënt bestuur, de controle over het coronavirus helemaal kwijt. 'Dit laat zien dat het zinloos is om er een landencompetitie van te maken', zegt viroloog Marc Van Ranst.

Volgens het Zwitserse Bundesamt für Gesundheit raakten gisteren 6634 inwoners besmet met het coronavirus. Het was al de derde dag op rij dat in Zwitserland meer dan 5000 nieuwe besmettingen werden gemeld. Of de Zwitserse situatie minder dramatisch is dan de Belgische (dagelijks meer dan 10.000 besmettingen) valt te betwisten.Niet alleen telt Zwitserland minder inwoners (8,5 miljoen), er wordt ook aanzienlijk minder getest. Terwijl in België de afgelopen dagen soms meer dan 60.000 tests werden afgenomen, waren het er in Zwitserland ongeveer 20.000. De ernst van de situatie is misschien nog het best af te leiden uit de positiviteitsratio: 21 procent van de in Zwitserland afgenomen tests blijkt vandaag positief. Tijdens de periode van 13 tot 19 oktober was de positiviteitsratio in België 16,6 procent.Dat Zwitserland het virus niet meer onder controle heeft, is om meer dan één reden opmerkelijk. Tijdens de eerste golf gold het land, volgens velen een toonbeeld van discipline en efficiënt bestuur, nog als een na te volgen voorbeeld. Even snel als het aantal besmettingen groeit vandaag de kritiek. Tot voor kort waren er in Zwitserland nauwelijks maatregelen genomen. De verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de kantons, maar die zouden volgens de critici veel te laat hebben gereageerd.Vanochtend kwam het bericht dat, na het zwaar getroffen Wallis, ook het kanton Jura in 'gedeeltelijke lockdown' gaat. Naar Belgische maatstaven lijken de nieuwe maatregelen niet zeer drastisch. Bijeenkomsten van meer dan 15 mensen zijn er voortaan verboden, restaurants moeten om 22 uur dicht en vanaf 23 uur is er een avondklok.Opvallend aan de tweede Zwitserse golf is, behalve de hevigheid, ook het 'landelijke karakter' ervan. Anders dan tijdens de eerste golf blijken vandaag ook de bergdorpjes zwaar getroffen. Een mogelijke verklaring wordt gezocht bij twee jodelfeesten eind september. Omdat een aantal jodelaars besmet was, groeiden die feesten uit tot superspreading events, waarbij tientallen bezoekers besmet raakten.Voor viroloog Marc Van Ranst illustreert de situatie in Zwitserland dat het coronavirus een bijzonder onvoorspelbaar virus is. 'Daarom heeft het ook geen zin om hier een landencompetitie van te maken', zegt Van Ranst. 'Tsjechië gold tijdens de eerste golf als hét na te volgen voorbeelden. Hun virologen waren één voor één briljant. Vandaag is de toestand nergens dramatischer. België wordt nu voor een tweede keer zwaar getroffen, maar er is hoop. (lachje) Bij de derde golf zullen we misschien wel bij de besten van de klas zijn. Zoals een voetbalcommentator zou zeggen: mathematisch is dat nog mogelijk.'