Ook mensen zonder papieren met strafblad vrijgelaten uit opvangcentra

Vorige week moesten honderdvijftig uitgeprocedeerde mensen zonder papieren, die in afwachting van hun uitzetting zaten opgesloten in centra in Brugge, Merksplas en Londerzeel, plaats maken voor trans­migranten.

Volgens Francken zorgt die groep, die het Verenigd Koninkrijk wil binnenraken via ons land, voor meer overlast dan andere mensen zonder papieren, onder meer aan snelwegparkings en in de havens.

Maar nu blijkt dus dat tussen de vrijgelaten mensen zonder papieren wel degelijk mensen zaten met criminele feiten op hun kerfstok. Iets wat de Dienst Vreemdelingenzaken zondag wou bevestigen noch ontkennen, schrijft de krant.

Het kabinet-Francken zegt 'dat de staatssecretaris geen zicht heeft op elk dossier'. Francken krijgt voor zijn aanpak veel kritiek van de oppositie. Maar ook coalitiepartner CD&V vindt dat de staatssecretaris 'niet moet toeteren, maar nieuwe opvangplaatsen openen'.