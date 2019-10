Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge en burgemeester van Damme, heeft zijn zinnen gezet op het voorzitterschap van de CD&V. Hij wil daarvoor zelfs ontslag nemen als havenbaas.

CD&V heeft nu al een zesde kandidaat om pârtijvoorzitter te worden: Joachim Coens, voorzitter van de haven van Zeebrugge en burgemeester van Damme.

'Ik was al aan het nadenken over wat er precies misgelopen is sinds de verkiezingen', aldus Coens in Het Nieuwsblad. 'Mijn conclusie is dat de mensen oplossingen willen, terwijl de politiek te veel bezig is met ruziemaken. Je moet bezig zijn met je partij, maar je mag niet blind zijn voor wat in de wereld rondom ons gebeurt: Brexit, digitalisering, migratie, klimaat, noem maar op.'

Volgens Coens moet CD&V zich dringend anders gaan profileren. 'De verschuivingen in de maatschappij zijn gewoon te groot. De partijen zoals ze nu bestaan, zullen niet blijven bestaan. Maar je kunt wel proberen om de motor te zijn achter de nieuwe bewegingen, vertrekkend vanuit je basisfilosofie. Volgens mij moet CD&V die motor zijn. Anders doet iemand anders het, met andere ideeën.'

Coens pleit voor een 'platform', een beweging zoals 'En Marche' van de Franse president Emmanuel Macron. 'Links en rechts is niet meer de breuklijn waarmee we nu geconfronteerd worden', zegt hij. 'Nu gaat het tussen mensen die voor conflict kiezen en mensen die oplossingen willen zoeken. Dat laatste zit in het DNA van CD&V. Dat moeten we terugvinden en andere mensen daarvoor warm maken.' De havenbaas wil daarbij de geregistreerde CD&V-kiezers mee de standpunten van de partij laten bepalen.

Hoewel Coens er naar eigen zeggen geen idee van heeft hoeveel kans hij maakt, blijkt hij in ieder geval bereid om ontslag te nemen als CEO van de haven van Zeebrugge als hij verkozen wordt tot CD&V-voorzitter. 'Mijn verstand zegt, doe dit niet, want ik geef een mooie job op als ik fulltime partijvoorzitter zou worden. Maar mijn hart zegt: dat kan toch niet dat zoveel mensen negatief zijn over politiek', zei hij zondagmiddag in de Zevende Dag op Eén.

Behalve Joachim Coens hebben ook Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Raf Terwingen, Walter De Donder en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi zich kandidaat gesteld om Wouter Beke op te volgen als CD&V-voorzitter. Karel Van Eetvelt, topman van bankenfederatie Febelfin, liet zaterdag weten dat hij geen kandidaat is.