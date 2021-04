De Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelt dat de sluiting van de restaurants, waartoe op 28 oktober 2020 beslist werd, onwettig is.

Dat melden de RTBF, L'Echo en de kranten van Sudpresse. De Belgische staat krijgt dertig dagen de tijd om voor een oplossing te zorgen.

Een groep van 52 restauranthouders was naar de rechtbank getrokken tegen de sluiting. Hun vraag werd vrijdag in kortgeding ontvankelijk en gegrond bevonden.

De rechtbank vindt dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) niet bevoegd was om deze maatregelen te nemen, noch om het niet naleven ervan te sanctioneren. De Belgische staat wordt ook verweten niet voorafgaand de Raad van State geconsulteerd te hebben. De rechtbank meent ook dat de federale staat het principe van non-discriminatie overtreden heeft, door kantines in scholen en bedrijven wel open te houden.

'Belangrijke stappen'

Net als in een eerdere uitspraak, waarin geoordeeld werd dat de drie wetten waarop de regering zich baseert om inperkingsmaatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus onvoldoende zijn, geeft de rechtbank de regering dertig dagen de tijd om de nodige maatregelen te nemen om een einde te maken aan deze illegaliteit, op straffe van boetes die kunnen oplopen tot 250.000 euro. De regering zal het vonnis bekijken, reageerde premier Alexander De Croo vrijdagmiddag. De Croo benadrukte wel dat we op 8 mei 'belangrijke stappen zetten, ook voor de restaurants, met het openen van de terrassen'. 'In juni kan er hopelijk nog meer', klonk het. Daarnaast ligt de pandemiewet intussen voor in het parlement, aldus nog De Croo. 'We hopen dat we samen met het parlement spoedig ook die wettelijke basis kunnen inzetten.'

