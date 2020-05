In de Kamercommissie Sociale Zaken is dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op vijftien weken zwangerschapsrust garandeert in geval van werkloosheid of ziekte.

Het wetsvoorstel van Evita Willaert (Groen) verzekert het recht op vijftien weken zwangerschapsrust in geval van werkloosheid. Een amendement van Nahima Lanjri (CD&V) voegde eraan toe dat dit recht ook gewaarborgd moet worden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. "Een grote onrechtvaardigheid wordt weggewerkt", reageren Willaert en Lanjri in een mededeling. "De regeling bestrafte de vrouwen die ongewild eerder moeten stoppen met werken, voor hun eigen gezondheid of die van hun kind. Wat de omstandigheden ook zijn, zwangerschapsverlof zal voortaan altijd 15 weken bedragen." Dat is nu niet steeds het geval. Uit cijfers van het Rekenhof bleek bijvoorbeeld dat 10 procent van de vrouwen aan moederschapsrust inboette door ziekte voor de bevalling, merkt Willaert op. Het voorstel werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. De MR heeft wel een tweede lezing aangevraagd. Nadien gaat het voorstel naar de plenaire vergadering voor de definitieve stemming.