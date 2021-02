In de vaccinatie-uitrol spelen huisartsen een cruciale rol in het opsporen van risicopatiënten. Bij sommige huisartsenverenigingen is de onvrede daarover groot. En nu vraagt ook de N-VA dat de voorrang voor die patiënten wordt losgelaten. 'We moeten chaos vermijden.'

'Onze artsen zijn niet bereid om zomaar in allerlei lijsten te duiken.' Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsen­syndicaten (BVAS) is ook niet van plan om zijn leden daartoe op te roepen. 'De overheid heeft beslist en wij moeten plooien? Dat zal niet zomaar gebeuren. Er zal stil protest ontstaan.'Twistappel is de manier waarop de verschillende regeringen besloten hebben om risicopatiënten op te sporen. Dat zijn de mensen die voorrang moeten krijgen in de vaccinatie-uitrol. Het gaat om patiënten die extra kwetsbaar zijn voor covid-19. Denk aan mensen met chronische ademhalingsziekten, leukemie of obesitas. Het gaat om zo'n 1,3 miljoen Belgen.De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste dat de huisartsen een sleutelrol zullen krijgen in die speurtocht. 'Iedereen zal zijn arts kunnen consulteren om te verifiëren of hij tot een risicogroep behoort', bevestigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) eergisteren in het parlement. De zoektocht verloopt via verschillende sporen. Enerzijds gaan de ziekenfondsen risicopatiënten opsporen aan de hand van hun medicijngebruik. Huisartsen moeten in hun elektronische dossiers duiken. Maar dat valt in slechte aarde bij huisartsenverenigingen. Het proces zou te tijdrovend zijn. Bovendien blijken sommige elektronische systemen wankel en geplaagd door bugs. Er zijn ook privacybezwaren, zegt Marc Moens, zowel bij artsen als patiënten.Artsensyndicaat ASGB/kartel is evenzeer een koele minnaar. 'We roepen niet op tot anarchie, maar we betreuren dit wel', zegt voorzitter Reinier Hueting. 'Als er problemen ontstaan met het systeem, zal het protest toenemen.' Bij huisartsenvereniging Domus Medica klinkt er wel enthousiasme.Een groot struikelblok is de mate waarin huisartsen beschikken over globale medische dossiers. Dat elektronisch dossier bestendigt de relatie tussen patiënt en arts. Maar uit recente cijfers, opgevraagd door N-VA-Kamerlid Frieda Gijbels, blijkt dat ruim 40 procent van de Brusselaars niet over zo'n dossier beschikt. Ter vergelijking: in Limburg bedraagt dat percentage zo'n 12 procent. Volgens Marc Moens dreigt een 'tweesporenbeleid': Brusselaars met onderliggende aandoeningen zullen minder snel gevaccineerd worden, enkel en alleen omdat ze niet op de radar van een huisarts staan. Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie erkent het probleem. Volgens Neven wordt er al veel werk geleverd door de mutualiteiten. Bovendien wordt er een beroep gedaan op kankerdatabanken. 'En aan mensen die denken dat ze onderliggende aandoeningen hebben en dus voorrang krijgen, raden we aan om naar de huisarts te gaan', zegt ze. Maar dat doet Marc Moens dan weer huiveren: 'Huisartsen gaan overweldigd worden met nieuwe patiënten.' BVAS en ASGB/kartel pleiten er daarom voor om de voorrang voor risicopatiënten links te laten liggen. Na het inenten van het zorgpersoneel moet de volledige bevolking ingeënt worden, van oud naar jong. Er zijn nu eenmaal meer risicopatiënten te vinden in de oudere leeftijdscategorieën, zo gaat de redenering. De huisartsenverenigingen krijgen nu ook de steun van de N-VA. In een opiniestuk op Knack.be vragen drie Kamerleden om de vaccinatiestrategie te herzien. Volgens de Vlaams-nationalisten is het onbegonnen werk om alle risicopatiënten op te sporen vóór maart. Daarmee gaat de partij in tegen de beslissing die via gezondheidsminister Wouter Beke (CD&V) mee is goedgekeurd door de Vlaamse regering-Jambon. 'We moeten ons aanpassen aan de situatie en chaos vermijden', aldus N-VA'ster Kathleen Depoorter. Het kabinet-Beke is evenwel niet van plan om het beleid bij te sturen. 'Het Agentschap Zorg en Gezondheid is voortdurend in overleg met de huisartsen', klinkt het.