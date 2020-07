De dosis lood in het bloed van kinderen in wijken nabij de raffinaderij van Umicore in Hoboken is voor het eerst in jaren opnieuw in stijgende lijn. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse meting van de Medische Werkgroep Hoboken. Over de reden van de plotse stijging bestaat geen zekerheid.

Onder kinderen tussen 1 en 12 jaar die in de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken wonen, vindt elke zes maanden een bloedonderzoek plaats. Door de aanwezige zware industrie van loodraffinaderij Umicore zijn ze kwetsbaar voor de vervuiling van zware metalen.

De loodwaarden in het bloed van de kinderen waren al geruime tijd in dalende lijn, maar de resultaten van de laatste bloedtest zijn onverwacht hoog. 'We hadden dit niet verwacht', zegt huisarts en PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

'Zes maanden geleden waren de waarden nog beter dan ooit. Er waren toen in de hele wijk maar twee kinderen met een waarde boven de 10 microgram. Vandaag zien we dat van de twintig kinderen van onze praktijk die getest zijn, al vier kinderen boven de 10 microgram zitten en zelfs twee kinderen boven de 20 microgram. Dat is meer dan vier keer boven de grenswaarde die de WHO oplegt.'

Brand

De resultaten zijn opmerkelijk, want de raffinaderij ligt stil sinds een brand begin maart. Na die brand waren de loodwaarden in de lucht echter licht verhoogd in de wijk Moretusburg. Bovendien zorgde de sluiting van de scholen door het coronavirus ervoor dat de kinderen meer tijd doorbrachten in de wijk zelf.

De precieze oorzaak voor de verslechtering blijft echter onduidelijk. 'Umicore moet samenwerken met de onderzoekers van de Medische werkgroep en transparant zijn met de cijfers van hun eigen metingen', zegt Branders. 'We verwachten dat het bedrijf dit zal doen. Daarnaast stellen we voor dat het district een zomeraanbod met activiteiten uitwerkt voor de gezinnen, om te zorgen dat ze tijd kunnen doorbrengen buiten de wijk.'

