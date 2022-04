De Brusselse regering is diep verdeeld over het verbod op onverdoofd slachten. Vooral de PS zet de hakken in het zand. 'Ze zijn erg afhankelijk van de moslimkiezer.'

Anders dan in Vlaanderen en Wallonië is onverdoofd slachten in Brussel niet verboden. Een voorstel van ordonnantie om daarin verandering te brengen, zet de regering Vervoort III onder hoogspanning. In feite dateert het initiatief van regeringspartijen Défi, Open VLD en Groen van eind januari. Dat het potje pas vorige week overkookte, kan wellicht niet los worden gezien van de ramadan. De PS, de grootste partij waartoe ook Brussels premier Rudi Vervoort behoort, heeft al aangekondigd het voorstel te zullen verwerpen. Echt verrassend is dat niet. Het voorstel kwam er nadat minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) in oktober tegen een PS-veto aanliep met een ontwerp van ordonnantie om onverdoofd slachten te verbieden. De PS staat niet helemaal geïsoleerd binnen de meerderheid. Ecolo Brussel is over het thema verdeeld en geeft zijn parlementsleden de vrijheid van keuze. 'Het is een zuiver Brusselse kwestie', zegt RTBF-journalist Alain Gerlache. 'PS en Ecolo zitten ook in de Waalse regering, die het verbod op onverdoofd slachten allang heeft doorgeduwd.' Waar zit het verschil? Verschillende Brusselse PS'ers riepen inhoudelijke argumenten in tegen het verbod. Dat het hypocriet is om op de laatste levensminuten van een dier te focussen en weg te kijken van wantoestanden elders in de productieketen van de vleesindustrie. Dat klinkt redelijk, maar waarom zouden die bezwaren meer gelden in Brussel dan in Wallonië? 'Het enige verschil is sociologisch en electoraal', zegt Gerlache. 'Onverdoofd, religieus slachten is belangrijk voor moslims. Ook voor religieuze joden trouwens, maar die zijn met veel minder. Iedereen weet dat de PS in Brussel erg afhankelijk is van moslimkiezers. In Wallonië, met een veel kleinere moslimbevolking, speelt dat veel minder. De discussie over onverdoofd slachten is in feite een doorslag van de hoofddoekendiscussie bij de MIVB. Ook daar zag je dezelfde breuklijnen, binnen de regering maar ook binnen partijen zoals PS en Ecolo.' Gerlache vreest niet voor het voortbestaan van de Brusselse regering. 'Défi heeft ook in de MIVB-discussie in het zand gebeten', zegt hij. 'Toch zit de partij nog in de regering.' Een fait divers wil hij de kortsluiting echter niet noemen. 'Dit is vooral voor de PS een zwaar probleem. De verdeeldheid binnen de partij wordt steeds dieper. De oude garde van seculiere socialisten staat lijnrecht tegenover een nieuwe lichting. Daar zitten veel moslims bij, maar ook anderen die de religieuze en culturele gevoeligheden delen. Toch is het geen zuiver generationele tegenstelling. De Brusselse PS-voorzitter Ahmed Laaouej (foto) en fractieleider Redouane Chadid zijn de luidste stemmen in het verzet tegen het slachtverbod. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane, een ander PS-zwaargewicht met dezelfde achtergrond, zit dan weer in het seculiere kamp'. De verdeeldheid situeert zich niet alleen binnen de Brusselse PS', zegt Gerlache. 'Het is bekend dat Laaouej en Magnette niet meer door dezelfde deur kunnen. Ook over andere thema's zoals de kilometerheffing is alle eensgezindheid tussen Brussel en Wallonië zoek. Als de verschillen nog verder escaleren, sluit ik niet uit dat er op termijn een splitsing komt tussen de Waalse en Brusselse PS.'