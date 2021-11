Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is geen voorstander van de oprichting van een oriëntatie- en onthaalcentrum aan het Brusselse Noordstation.

Dat zei hij dinsdag in De Ochtend op Radio 1. Drie Brusselse burgemeesters trokken maandag aan de alarmbel over de toestand aan het station en dreigen ermee verschillende ingangen te sluiten als de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden.

n een brief aan de ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) en Vincent Van Quickenborne (Justitie) en aan staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel en Migratie), wezen de burgemeesters Cécile Jodogne (Schaarbeek), Emir Kir (Sint-Joost) en Ridouane Chahid (Evere) op de kritieke veiligheidstoestand in en rond het Noordstation, waar de incidenten met drugs en wapens toenemen.

Volgens de burgemeesters hebben de acties van de lokale politie geen resultaat omdat het grootste deel van de betrokkenen (afkomstig uit Eritrea en Soedan) niet uitgewezen kan worden en daardoor dus ook niet kan worden vastgehouden. Ze eisen de aanwezigheid van de federale politie in het Noordstation en de oprichting van een oriëntatie- en onthaalcentrum voor de betrokkenen.

'Soort van Calais'

Staatssecretaris Mahdi is daar niet voor gewonnen. 'De oplossing lijkt me duidelijk', zegt hij, 'voldoende politie-intercepties doen'. Personen die zich crimineel gedragen, moet je aanpakken, zegt Mahdi voorts. 'Ik nodig de collega-politici uit om dat te doen.'

Een opvangcentrum voorzien voor de transmigranten, vindt de staatssecretaris geen goed idee. 'Dan ben je een soort van Calais aan het organiseren en geef je die transmigranten aan dat ze daar kunnen uitrusten op de tocht naar Engeland. Ik denk niet dat dat wenselijk is.'

