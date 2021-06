Engie-Electrabel is normaal gezien tegen 2045 rond met de ontmanteling van de kerncentrales. Dat heeft ceo Thierry Saegeman dinsdag verklaard in de Kamer. In afwachting van een definitieve oplossing voor de berging van het kernafval, zal een deel ervan nog zowat 80 jaar in Doel en Tihange worden opgeslagen.

"We hebben de bladzijde omgedraaid en we bereiden ons voor op de ontmanteling van de zeven reactoren, waaronder de twee jongste, zoals de wet het voorschrijft", zei Saegeman meer dan eens. Meteen bevestigde hij dat het energiebedrijf niet van plan is de reactoren Doel 4 en Tihange 3 na 2025 te laten draaien, en dat ondanks de mogelijkheid die het regeerakkoord biedt om beide centrales na die geplande uitstapdatum open te houden.

Electrabel plant onmiddellijk de ontmanteling op te starten, vanaf de stopzetting van de reactoren tussen 2022 en 2025. Op die manier wil het bedrijf het stralingsrisico voor het personeel en de omwonenden maximaal terugdringen. Bovendien wil Electrabel zo snel mogelijk zijn personeel inschakelen voor de job. Dat personeel kent de sites en de manier van werken. De procedure zou 20 jaar in beslag nemen. Een eerste fase waarin de brandstof wordt verwijderd en afgekoeld, zou drie tot vijf jaar duren, alvorens het in een droge opslagruimte wordt ondergebracht.

De eigenlijke ontmanteling zal twaalf tot vijftien jaar duren voor elke eenheid. De afbraakwerken worden tegen 2040 verwacht. Vijf jaar later zouden de sites geruimd zijn, al zal een deel van het afval tachtig jaar moeten worden opgeslagen. De hele onderneming wordt een uitdaging.

Tot nu toe is in ons land slechts één kleine reactor - de BR3 - ontmanteld. Die had een productiecapaciteit van 10 MW, tegen de 6.000 MW van het huidige nucleaire park. Per eenheid komt dat neer op 235.000 ton, waarvan 2 procent radioactief is. Electrabel heeft de tewerkstelling op de sites gegarandeerd tot eind 2027, wat neerkomt op 2.000 voltijds equivalenten. De periode nadien zal de tewerkstelling afhangen van wat nodig is bij de ontmanteling. Daarover loopt momenteel een studie.

