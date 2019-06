analyse

'Onsuccesvolle bedeltocht van Bourgeois op Europees niveau laat zien hoe N-VA veranderd is'

N-VA blijft in het Europees parlement waar ze zat: in de ECR-fractie, omringd door extreemrechts. Dat N-VA weinig anders kon of wilde, toont aan over hoe die partij is veranderd, schrijft Knack-redacteur Simon Demeulemeester.

'In elke fractie heb je die zatte nonkel waarbij je de andere kant uitkijkt.' Ontslagnemend Vlaams minister-president en nieuwbakken Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) was laconiek toen hij vragen kreeg over zijn besluit om met N-VA in de ECR-fractie te blijven. Die Europese Conservatieven en Hervormers vormt immers een bont allegaartje.



