Wat zich binnen de VRT afspeelt, is de wet van Murphy in actie, zegt oud-voorzitter van de raad van bestuur Guy Peeters.

Het conflict aan de top van de openbare omroep heeft ceo Paul Lembrechts de kop gekost. Hij had het ontslag geëist van zijn directeur Media en Productie Peter Claes. Dat werd geweigerd door Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. Niet Claes, maar Lembrechts moest gaan. Zijn voorganger Leo Hellemans neemt tot de zomer over. Dan moet er een nieuwe ceo zijn. Hellemans moet proberen het directiecomité weer op één lijn te krijgen en de onderhandelingen voor te bereiden voor de nieuwe beheersovereenkomst. Dat de VRT wordt 'onthoofd' een week voor die onderhandelingen starten, is onaanvaardbaar voor 'Iedereen VRT', het personeelsfront van de VRT. Ook Guy Peeters betreurt de timing van de crisis. 'Dit is echt de wet van Murphy in actie', zegt hij. Peeters kwam in 1989 in de raad van bestuur van de VRT, voor de socialistische partij. Van 2000 tot 2010 was hij voorzitter, tot CD&V'er Van den Brande hem opvolgde. Gooit het Vlaamse regeerakkoord olie op het vuur? De kritische toon over de openbare omroep viel slecht bij de VRT.Guy Peeters: De vraag om mee de Vlaamse identiteit te helpen versterken en de opmerkingen over de neutraliteit van de zender beloofden geen simpele onderhandelingen. Met deze spanningen erbij denk ik dat ze verdomd moeilijk worden.Wat verwacht u van de nieuwe raad van bestuur? De N-VA en Vlaams Belang, uitgesproken kritisch voor de VRT, bezetten samen zes van de twaalf stoelen.Peeters: Bestuurders hebben de taak en de verantwoordelijkheid om stevig te waken over een openbare omroep die naam waardig. De raad van bestuur is een nv van publiek recht waarvan de bestuurders zich aan de regels van de public governance moeten houden: ze moeten opkomen voor hun nv - niet die uitkleden. Je mag gerust je politieke meningen ventileren, maar je moet je politieke petje ook kunnen afzetten. Van Lembrechts wordt gezegd dat hij te ver van de politiek stond. Is het probleem niet dat de politiek te dicht op de VRT zit?Peeters: Die eeuwige vraag om depolitisering. Hoe dan? Bestuurders zullen toch altijd door de politiek moeten worden aangewezen? En die mensen zullen toch altijd een overtuiging hebben? Bert De Graeve, ceo van 1996 tot 2002, had de gave om de politiek op een afstand te houden en er toch mee te kunnen onderhandelen. Wat vindt u van de aanstelling van Leo Hellemans als interim-ceo?Peeters: Een lichtpunt. Als oud-journalist kent hij het huis en hij was gedelegeerd bestuurder vanaf 2014 tot de komst van Lembrechts. Hij heeft zo goed als alle hervormingen van de laatste jaren meegemaakt. Dat is dus een wijze zet. Ik hoop dat de cohesie snel terugkeert in het directiecomité, zodat Hellemans de transitie kan leiden in afwachting van een nieuwe ceo. Die moet het profiel hebben van De Graeve: een steengoede manager met een sterke persoonlijkheid. Dat is veel belangrijker dan kennis van de mediasector. De uitdagingen zijn minstens even groot als 20 jaar geleden en dus heeft de VRT behoefte aan een De Graeve 2.0.