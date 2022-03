In de zorgsector is een 'vrij groot aantal' werknemers op dit moment uitgevallen. Dat blijkt uit het tweewekelijks rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), dat het aantal besmettingen in de verschillende sectoren van de economie vergelijkt.

De uitval komt er tegen de achtergrond van een stijgend aantal coronacijfers in alle sectoren. 'Er is tegelijk ook meer zorg nodig, omdat de ziekenhuisopnames stijgen. Dat maakt me ongerust', zegt de professor.

Het coronavirus circuleert momenteel sterk in de beroepsbevolking, blijkt voorts uit het rapport, dat de periode van 8 tot en met 21 maart bespreekt. De incidentie in de werkende bevolking is 1.456, tegenover 1.005 in de algemene bevolking.

De sectoren waar veel contact is tussen mensen onderling tellen, zoals de voorbije weken, het meeste besmettingen. Behalve de zorgsector gaat het bijvoorbeeld om de ziekenhuizen, kinderdagverblijven en woonzorgcentra.

Ook het onderwijs blijft niet gespaard. Deze periode is er evenwel een sterkere stijging in het middelbaar onderwijs opgetekend, terwijl het hoger onderwijs in vorige rapporten als nummer een binnen het onderwijs naar boven kwam. Volgens Godderis heeft dat te maken met de algemene stijging in de volledige maatschappij, en met het feit dat er meer activiteiten op en buiten scholen worden georganiseerd. 'De paasvakantie komt wellicht net op tijd.'

Lees ook:

Meer dan 2.500 covidpatiënten in ziekenhuizen: hoe bezorgd moeten we zijn en wat brengt de toekomst?

De uitval komt er tegen de achtergrond van een stijgend aantal coronacijfers in alle sectoren. 'Er is tegelijk ook meer zorg nodig, omdat de ziekenhuisopnames stijgen. Dat maakt me ongerust', zegt de professor. Het coronavirus circuleert momenteel sterk in de beroepsbevolking, blijkt voorts uit het rapport, dat de periode van 8 tot en met 21 maart bespreekt. De incidentie in de werkende bevolking is 1.456, tegenover 1.005 in de algemene bevolking. De sectoren waar veel contact is tussen mensen onderling tellen, zoals de voorbije weken, het meeste besmettingen. Behalve de zorgsector gaat het bijvoorbeeld om de ziekenhuizen, kinderdagverblijven en woonzorgcentra. Ook het onderwijs blijft niet gespaard. Deze periode is er evenwel een sterkere stijging in het middelbaar onderwijs opgetekend, terwijl het hoger onderwijs in vorige rapporten als nummer een binnen het onderwijs naar boven kwam. Volgens Godderis heeft dat te maken met de algemene stijging in de volledige maatschappij, en met het feit dat er meer activiteiten op en buiten scholen worden georganiseerd. 'De paasvakantie komt wellicht net op tijd.'Lees ook:Meer dan 2.500 covidpatiënten in ziekenhuizen: hoe bezorgd moeten we zijn en wat brengt de toekomst?