'Onderzoek nodig naar misbruik bij Jehova's getuigen'

Het sekteobservatorium IACSSO, een onafhankelijk centrum van de overheidsdienst Justitie, heeft het afgelopen jaar 'verschillende directe en indirecte getuigenissen ontvangen'. Het gaat over mensen die verklaarden als kind seksueel geweld te hebben ondergaan bij de getuigen van Jehova. Over hoeveel getuigenissen het gaat, kan IACSSO niet meedelen.

De bal ging een jaar geleden aan het rollen, na meldingen bij de Nederlandse stichting Reclaimed Voices. Daar kwamen 286 getuigenissen binnen, vorige maand deed het gerecht in Nederland invallen in kerken en woningen van Jehova's getuigen.

Het sekteobservatorium vraagt nu om in België een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. De aanbevelingen werden overgemaakt aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke en verschillende leden van de regering, maar de timing is niet ideaal gezien de val van de regering. Ook het federaal parket is op de hoogte gebracht.