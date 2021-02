De voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft een voorlopig bewindvoerder aangesteld bij jongerenproject Let's Go Urban van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld).

Dat zegt VRT NWS en de persrechter van de ondernemingsrechtbank bevestigt het nieuws. De bewindvoerder zal de organisatie de komende drie maanden niet alleen onder zijn hoede nemen, maar er ook een onderzoek voeren naar vermeende "financiële malversaties".

De aanstelling komt er op eenzijdig verzoekschrift van drie bestuurders van Let's Go Urban, die zich dus vragen stellen bij de gang van zaken bij de organisatie. Of er echt sprake is van onregelmatigheden zal nog moeten blijken, maar de drie hebben de voorzitter van de rechtbank in ieder geval overtuigd dat nader onderzoek nodig is. Een tegenpartij kan wel nog derdenverzet aantekenen tegen de beslissing.

Let's Go Urban is het stadsproject waarmee El Kaouakibi bekendheid vergaarde voor ze de stap naar de politiek zette. Onder meer met de steun van de stad Antwerpen geeft de organisatie sinds 2009 workshops en opleidingen aan grote groepen jongeren met diverse achtergronden. Disciplines die er aan bod komen zijn onder meer dans, hiphop, slam poetry en conditietraining. De organisatie viel al meermaals in de prijzen.

