Het gerechtelijk ­onderzoek naar de sabotage in de kerncentrale Doel 4, die dateert van augustus 2014, is eindelijk afgesloten. Maar na al die jaren onderzoek heeft de onderzoeksrechter niemand formeel in verdenking gesteld.

Dat berichten De Tijd en L'Echo.

'Het gerechtelijk onderzoek is door de onderzoeksrechter afgesloten na een zeer uitvoerig en doortastend onderzoek waarbij niets ononderzocht is gebleven', zegt de woordvoerster van het federaal parket, Wenke Roggen, in de kranten. 'Tijdens het onderzoek heeft de onderzoeksrechter niemand formeel in verdenking gesteld. Er zijn wel bezwaren gerezen lastens ­bepaalde personen. Het federaal parket moet nu nagaan of die voldoende ernstig zijn om een verwijzing naar de correctionele rechtbank te vorderen.'

Er is dus nog een kans dat het federaal parket wel voldoende elementen ziet in het dossier van de onderzoeksrechter, om als openbaar aanklager voor de raadkamer te vorderen dat bepaalde personen toch worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank, klinkt het. Over het profiel van de personen tegen wie bezwaren zijn gerezen, wil Roggen nog niets kwijt. 'Het dossier is voor eindvordering bezorgd aan het federaal parket. De eindvordering wordt verwacht ­binnen zo'n twee maanden.'

Klep

Op 5 augustus 2014 viel de reactor van Doel 4 automatisch stil na wat sabotage scheen aan de stoomturbine in het niet nucleaire deel van de centrale. Een veiligheidsklep van een olietank was opengezet en de centrale was maandenlang buiten gebruik. Eerst werd aan een terreurdaad gedacht, maar al gauw dacht men eerder aan sabotage om onverklaarde reden door iemand met toegang tot de centrale. In de weken voor het incident van 5 augustus waren er nog twee onverklaarde incidenten geweest.

