De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) plant begin volgend jaar een grootschalig onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in het grondwater in heel Vlaanderen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis dinsdag.

De VMM analyseerde eerder dit jaar al 172 stalen in beken, kanalen en rivieren. 'Overal waar we PFOS meten, vinden we het', klonk het toen.

Daarom komt er nu een meting van het grondwater op 250 plaatsen. 'We willen nagaan hoe diffuus de verspreiding van PFAS in Vlaanderen juist is, dus niet alleen rond de "hotspots"', aldus een woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Het onderzoek focust niet alleen op PFOS, maar ook op 36 soortgelijke stoffen die het immuunsysteem kunnen aantasten en mogelijk kankerverwekkend zijn.

