Federaal minister van Mobiliteit François Bellot laat onderzoeken of een examen voor kandidaat-luchtverkeersleiders bij skeyes correct verlopen is.

Een mondeling examen van januari werd ongeldig verklaard en mocht worden overgedaan. Volgens de Gilde van Luchtverkeersleiders omdat de zoon van een directielid niet geslaagd was, volgens skeyes omdat de procedure niet gevolgd was, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

In november vorig jaar startten een dertigtal mensen met een twee jaar durende opleiding tot luchtverkeersleider. Zestien zouden bij skeyes, als burgerluchtverkeersleider, aan de slag gaan. Om te slagen voor de eerste basismodule moesten ze op hun mondeling examen 75 procent halen. Voor een herkansing was 65 procent nodig. Zes van hen haalden die drempel niet, waardoor hun opleiding er in principe vroegtijdig opzat.

Kort nadien liet skeyes weten dat het examen ongeldig was en dat alle kandidaten een nieuwe kans kregen. Daarbij slaagden vijftien van de zestien studenten.

'De procedure schrijft voor dat er eerst een schriftelijk examen plaatsvindt en nadien een mondeling. Door een menselijke fout is dat in eerste instantie niet gebeurd', zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. 'Daarom hebben we nadien beslist om de resultaten te schrappen en een nieuw examen te organiseren waarin de correcte volgorde gerespecteerd wordt.'

De Gilde van Luchtverkeersleiders (BGATC) meent dat er meer aan de hand is. 'Volgens ons is het geen toeval dat studenten een tweede kans hebben gekregen, net wanneer één van de niet-geslaagden de zoon van een directielid blijkt te zijn', verklaart voorzitter Bjorn Borrey. Daarom diende de Gilde een klacht in tegen de eigen directie. Ze beseft dat het om zware beschuldigingen gaat, maar zegt 'over voldoende documenten en getuigenissen' te beschikken.

Het kabinet van minister Bellot (MR) bevestigt dat het een klacht over skeyes ontvangen heeft, maar wil niet op de inhoud ingaan. De klacht zal onderzocht worden door de bevoegde instanties.

Een mondeling examen van januari werd ongeldig verklaard en mocht worden overgedaan. Volgens de Gilde van Luchtverkeersleiders omdat de zoon van een directielid niet geslaagd was, volgens skeyes omdat de procedure niet gevolgd was, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.In november vorig jaar startten een dertigtal mensen met een twee jaar durende opleiding tot luchtverkeersleider. Zestien zouden bij skeyes, als burgerluchtverkeersleider, aan de slag gaan. Om te slagen voor de eerste basismodule moesten ze op hun mondeling examen 75 procent halen. Voor een herkansing was 65 procent nodig. Zes van hen haalden die drempel niet, waardoor hun opleiding er in principe vroegtijdig opzat. Kort nadien liet skeyes weten dat het examen ongeldig was en dat alle kandidaten een nieuwe kans kregen. Daarbij slaagden vijftien van de zestien studenten. 'De procedure schrijft voor dat er eerst een schriftelijk examen plaatsvindt en nadien een mondeling. Door een menselijke fout is dat in eerste instantie niet gebeurd', zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. 'Daarom hebben we nadien beslist om de resultaten te schrappen en een nieuw examen te organiseren waarin de correcte volgorde gerespecteerd wordt.'De Gilde van Luchtverkeersleiders (BGATC) meent dat er meer aan de hand is. 'Volgens ons is het geen toeval dat studenten een tweede kans hebben gekregen, net wanneer één van de niet-geslaagden de zoon van een directielid blijkt te zijn', verklaart voorzitter Bjorn Borrey. Daarom diende de Gilde een klacht in tegen de eigen directie. Ze beseft dat het om zware beschuldigingen gaat, maar zegt 'over voldoende documenten en getuigenissen' te beschikken. Het kabinet van minister Bellot (MR) bevestigt dat het een klacht over skeyes ontvangen heeft, maar wil niet op de inhoud ingaan. De klacht zal onderzocht worden door de bevoegde instanties.