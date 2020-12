Hoever staan de wetenschappers met het onderzoek naar de MYRRHA-reactor in het Studiecentrum voor kernenergie in Mol? We vroegen het aan Hamid Aït Abderrahim, directeur van het MYRRHA-project, en Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK.

Met de multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applications of MYRRHA-reactor hopen jullie in de eerste plaats het probleem van kernafval op te lossen. Hoever staat dat onderzoek?

Met de multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applications of MYRRHA-reactor hopen jullie in de eerste plaats het probleem van kernafval op te lossen. Hoever staat dat onderzoek?Hamid Aït Abderrahim: We zullen altijd een geologische berging nodig hebben voor kernafval, maar de hoeveelheid radioactief afval zullen we kunnen verminderen met een factor honderd. Vooral de periode waarin dat afval toxisch blijft, zal fel verminderen. Nu is dat 300.000 jaar, dat wordt 300 jaar. We doen dat door het afval verder op te splitsen, het oude afval wordt in de nieuwe reactoren dus gerecycleerd. Dat is geen tovenarij, dat is al bewezen in laboratoria. Met MYRRHA kijken we of het op een grotere, pre-industriële schaal werkt. De vraag is enkel nog of dat proces op een economisch rendabele manier kan worden uitgevoerd. Komt jullie onderzoek met de MYRRHA-reactor in het gedrang als in 2025 alle centrales zouden sluiten?Eric van Walle: Nee. Momenteel zijn er twee nieuwe types van kleinere kerncentrales waaraan in de wereld wordt gewerkt. De centrales die snel op de markt zullen komen, hebben dezelfde basisprincipes als de bestaande centrales, dus die kennis hebben we eigenlijk al. MYRRHA is een onderzoeksreactor die een aantal principes - zoals snelle neutronen - gebruikt van de toekomstige, vierde generatie. De basistechnologie om het afval te verminderen is er al, zeggen jullie. Wanneer zal die kunnen worden gebruikt?Aït Abderrahim: We hopen onze MYRRHA-onderzoeksreactor tegen 2034 gebouwd te hebben, en dat hij in 2035 operationeel zal zijn. De stap daarna is hetzelfde proces internationaal op industriële schaal herhalen. En nieuwe modellen van kerncentrales?Van Walle: De kleine modellen op basis van de huidige waterdruktechnologie zullen over tien jaar operationeel zijn. Landen als Canada en Rusland, die heel veel open ruimte hebben, maken daar nu al plannen voor. De reactoren van de vierde generatie zullen wellicht pas tegen 2040 of zelfs 2050 ter beschikking zijn. Rusland heeft nu al wel reactoren die werken met snelle neutronen, maar vroeger zie ik zulke reactoren in Europa niet opduiken. Hoe kijken jullie naar de mogelijke kernuitstap in 2025?Van Walle: Het is niet aan ons om uitspraken te doen over die kernuitstap, dat is een politieke beslissing. Ons centrum heeft natuurlijk wel de basis gelegd voor kernenergie in België. Het woord zit ook nog steeds in onze naam, maar ons wetenschappelijk onderzoek naar de huidige kerncentrales richt zich nu vooral op de veiligheid en de technische levensduur van die reactoren. Wij zijn daarnaast vooral met bredere nucleaire thema's bezig, zoals toepassingen in de geneeskunde en de ruimtevaart, en de ontmanteling van kerncentrales met hun kernafval.