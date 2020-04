Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt in De Zondagvoor komende vrijdag met een voorstel voor heropstart van de scholen te komen. 'Eerst en vooral' zal daar een datum in staan, 'dat zal de mensen weer perspectief geven.'

Vlaams Onderwijsminister toont begrip voor het besluit van de Veiligheidsraad om ook na de Paasvakantie de scholen nog dicht te houden. 'Ik begrijp de terughoudendheid. Dit zijn geen makkelijke tijden. Maar die onduidelijkheid kan niet blijven duren. We gaan daarom zelf het heft in handen nemen. Ik wil niet meemaken wat deze week gebeurde met de woonzorgcentra. Ik werk samen met het onderwijsveld aan een voorstel van heropstart. Dat moet vóór vrijdag op tafel liggen, want dan komt de Veiligheidsraad opnieuw samen.'

De contouren van dat voorstel zijn duidelijk: minder kinderen per klas, aparte speeltijden, een korte examenperiode, evaluaties desnoods tot vrijdag 3 juli en vrijwillige zomerscholen.

Weyts wil examens in het lager en secundair onderwijs beperken tot de essentie. 'Dat is de richtlijn die ik de scholen zal meegeven. Want let op: de scholen zijn autonoom op dat vlak. Ik ga vragen om maximaal les te geven in de weken die overblijven en de evaluaties te concentreren in de laatste week van juni. En dus desnoods tot vrijdag 3 juli. Als we die drie dagen nog meenemen, winnen we een volledige week. Ik ben daar voorstander van. Dat is mijn persoonlijke mening.'

Leerkrachten hoeven niet te vrezen voor een inkorting van de zomervakantie. 'Dat is geen optie voor mij. De leerkrachten leveren fantastisch werk in moeilijke omstandigheden. Hen nu de boodschap geven dat hun vakantie ingekort wordt, zou fout zijn.'

Over het preteaching dat volgende week begint, zegt Weyts: 'De komende weken mogen geen verloren weken worden. Als we enkel herhalen, gaan er leerlingen afhaken. We moeten hen ook prikkelen.' Dat het moeilijk kan zijn voor ouders die ook moeten telewerken, begrijpt Weyts. Maar: 'Een ouder moet vooral zorgen voor routine, voor vaste uren. Ze moeten niet naast hun kinderen gaan zitten. Dat zou alleen maar voor afleiding zorgen.' Of hij de last die ouders ervaren daarmee niet onderschat? 'Ik leef niet op een eiland, als u dat zou denken. Ik heb ook twee kinderen thuis. Mijn echtgenote werkt én combineert dat met de zorg voor de kinderen. Dat is ook voor haar heel hard.'

Lees het volledige interview met Ben Weyts in De Zondag.

