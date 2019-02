Onderwijsbonden roepen op tot staking op 20 maart

Het onderwijs vraagt na 26 mei sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen. De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk, terwijl de maatschappelijke druk en ambitie voor onderwijs toe neemt, klinkt het in een persmededeling die door de leiders van de vier onderwijsvakbonden is ondertekend.

'De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. De uitrol van het M-decreet blijft te weinig ondersteund. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Dáárom staakt het onderwijs op 20 maart.'

'Investeren in onderwijs zorgt zélf voor een maatschappelijk besparing door lagere kosten in gezondheidszorg, werkloosheid, armoedebeleid, gelijke kansen', heet het nog. 'Het beleid luistert echter niet. De te weinige maatregelen komen te laat en te traag terwijl de noodkreten zich opstapelen.'

Tot slot klagen de vier bonden de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers door psychosociale aandoeningen en de uitstroom van directeurs en starters aan.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits neemt akte van de stakingsplannen,' zegt ze in een tweet. 'Onderwijs is mijn permanente zorg. Het Vlaams parlement keurde zopas maatregelen goed ter uitvoering van de cao die meer dan 150 miljoen euro vertegenwoordigt'.