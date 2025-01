Maandag zal 35 procent van de Vlaamse basisscholen wellicht gesloten blijven

De staking in het onderwijs op maandag 13 januari zal vooral een impact hebben op het basisonderwijs. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging bij 490 basisscholen door VLVO, de Vereniging van Leidinggevenden in het Vlaams Onderwijs. In maar liefst 35,51 procent van de lagere scholen blijft de schoolpoort vermoedelijk gesloten.

De Vereniging van Leidinggevenden in het Vlaams Onderwijs bevroeg in totaal leidinggevenden van 654 scholen over alle koepels heen, zowel (buitengewoon) basisonderwijs als (buitengewoon) secundair onderwijs, maar ook het deeltijds kunstonderwijs.

Over alle scholen heen geeft 24 procent aan dat de lessen niet zullen doorgaan en nog eens 8 procent geeft aan dat de school wellicht dicht blijft. Over alle onderwijsvormen heen, blijft 32 procent dus waarschijnlijk gesloten. De basisscholen zijn met 490 van het totaal veruit het meest vertegenwoordigd in de steekproef. Bovendien valt op dat de impact hier het grootst zal zijn: 28,37 procent van de directeurs stelt dat de school dicht blijft, 7,14 procent van hen is nog niet zeker maar zegt wellicht van wel. In totaal gaan de lessen dus niet door in 35,51 van de basisscholen dicht.

Secundair onderwijs

Over het secundair onderwijs is het moeilijker uitspraken te doen: slechts 66 leidinggevenden vulden de enquête in. Van hen zegt 7,61 procent dat de school in elk geval dicht blijft en twijfelt nog 8,7 procent maar neigt naar ‘gesloten’. In totaal gaat het dus om 16,31 procent van de middelbare scholen.

VLVO stelde niet de vraag of de scholen die dichtblijven ook noodopvang zullen voorzien. In principe moeten scholen noodopvang voorzien, tenzij ze genoodzaakt worden volledig te sluiten door een gebrek aan personeel.