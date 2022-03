De ondernemersorganisaties VBO en Voka reageren vrijdag opgelucht op het akkoord over het langer openhouden van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Maar 'het is een grote gemiste kans om onze energietoekomst te herschrijven', klinkt het bij de milieuorganisaties Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu.

'De federale regering neemt de juiste beslissing', zo klinkt het bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. 'We mogen voor onze energievoorziening niet afhangen van onstabiele buitenlandse regimes. (...) En we moeten de CO2-uitstoot drastisch beperken door meer dan ooit in te zetten op hernieuwbare energie', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil eerst alle details van de beslissing bestuderen voordat er uitgebreid gereageerd wordt. 'Maar in de bedrijfswereld overheerst wel een drievoudig gevoel. We zijn vooreerst opgelucht dat de beslissing rond de verlenging van de kernreactoren genomen is. Daarnaast zijn we ook tevreden met de vastberaden intenties om de energietransitie te versnellen', stelt CEO Pieter Timmermans.

'We zijn tevreden dat de federale regering er eindelijk in slaagt om een consensus te bereiken in het energiebeleid', klinkt het dan weer bij middenstandsorganisatie Unizo. "Dat alleen al is een grote stap vooruit.'

Greenpeace: gemiste kans

Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace zijn niet te spreken over het akkoord dat de regering vrijdag heeft bereikt over het langer openhouden van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. 'Dit is een grote gemiste kans om onze energietoekomst te herschrijven', klinkt het bij de milieuorganisaties.

We riskeren drie keer te betalen Jan Vande Putte, Greenpeace

Voor Jan Vande Putte van Greenpeace is het 'onbegrijpelijk; dat de regering nog langer afhankelijk wil blijven van kernenergie. 'Zelfs in vredestijd vormen kerncentrales een onaanvaardbaar risico met zware gevolgen, zeker in dichtbevolkt gebied zoals rond Doel en Tihange', zo zegt hij. 'Bovendien zal een eventuele verlenging de hoge energieprijzen niet drukken, de bevoorradingszekerheid niet verbeteren, en het gasverbruik amper verminderen.' Vande Putte vreest dat de onderhandelingen met Engie de belastingbetaler met een stevige kater zullen opzadelen. 'We riskeren drie keer te betalen: voor fossiele subsidies, voor nucleaire prijsgaranties aan Engie, en voor meer kernafval waarvoor de factuur mogelijk bij de overheid belandt.'

Reactie @greenpeace_be, @IEWbe & @BeterLeefmilieu op #Energieakkoord. Gemiste kans om onze energietoekomst te herschrijven. Weg naar verlenging Doel 4 en Tihange 3 is nog lang en onzeker. Pakket schiet tekort om sterker uit deze crisis te komen. (1/3) — BondBeterLeefmilieu (@BeterLeefmilieu) March 18, 2022

Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu vindt ook de rest van het akkoord teleurstellend. 'Hoe kunnen we beweren dat we onze afhankelijkheid van Russische olie willen verminderen en tegelijkertijd zo'n voordelige belastingregeling voor bedrijfswagens en tankkaarten handhaven? Er moet een paradigmaverschuiving plaatsvinden en die zien we niet in het besluit van vandaag.'

N-VA: 'Minstens 20 jaar nodig'

Federaal oppositiepartij N-VA reageert 'zowel opgelucht als verbolgen' op het energieakkoord van de federale regering. Volgens energiespecialist Bert Wollants is het een goede zaak dat de kernuitstap er niet komt in 2025, maar de verlenging met 10 jaar gaat volgens hem niet ver genoeg. Volgens Wollants was een verlenging met minstens 20 jaar nodig.

Verlenging vindt tegelijk plaats met ontmanteling andere eenheden Engie, uitbater kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Burgerbewegingen: 'Regering heeft gekozen voor zowel de pest als de cholera'

De burgerbewegingen Tegengas en Stop Kernenergie reageren vrijdag verbolgen op de beslissing van de federale overheid om de levensduur van twee kerncentrales te verlengen en de subsidies voor gascentrales te behouden. 'Met kernenergie én fossiel gas, heeft de regering gekozen voor zowel de pest als de cholera', zo klinkt het bij Tegengas.

De burgerbeweging Tegengas zegt vastbesloten te zijn om zich niet bij de belissing neer te leggen. 'Op straat en in de rechtbanken zullen we alles op alles zetten om zowel kernenergie als fossiel gas zo snel mogelijk naar de vuilbak van de geschiedenis te verbannen.'

Engie: 'Haalbaarheid verlenging kerncentrales bestuderen'

Het Franse Engie, dat de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 uitbaat, zegt in een eerste reactie kennis te hebben genomen van de beslissing van de Belgische regering om de levensduur van die twee centrales te verlengen. 'Engie zal zijn bijdrage leveren aan deze denkoefening door samen met de regering de haalbaarheid en de uitvoeringsvoorwaarden van de in dit stadium beoogde oplossingen te bestuderen', klinkt het.

De uitbater stipt voorts ook aan dat de beslissing van de federale regering om de levensduur van de twee jongste reactoren te verlengen, gepaard gaat met aanzienlijke vereisten op het vlak van veiligheid, reglementering en uitvoering. Daarbij komt nog eens dat deze verlenging zal plaatsvinden op het moment dat de ontmantelingsactiviteiten voor de andere eenheden al opgestart zijn, onderstreept het energiebedrijf. Daarom roept Engie daarbij ook de hulp van de regering in. 'De gekozen aanpak moet dan ook een structurele afstemming van de belangen van de betrokken partijen en een adequate verdeling van de risico's en de opportuniteiten mogelijk maken', besluit Engie.

