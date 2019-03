Ondernemer en autofreak Guido Dumarey: 'We moeten meer op diesel inzetten'

We hebben hem naar Train World in het station van Schaarbeek gelokt, een universum vol spoorwegaffiches en miniatuurtreinen. Guido Dumarey (59) kan de ironie wel smaken. Als iemand weinig op heeft met de ijzeren weg of andere vormen van openbaar vervoer, is hij het wel. Dumarey is een autofreak pur sang die in het weekend graag over racecircuits mag razen om de stress van een hectische werkweek achter zich te laten. Een 'serieel ondernemer' wordt hij genoemd, specialist in het opkopen en herstructureren van technologiebedrijven. Met de familieholding Punch International was hij onder meer actief in digital printing en telematica. Maar het zwaartepunt van de industriële activiteiten lag altijd bij de auto-industrie.

...