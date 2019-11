is redacteur bij Knack

De Koninklijke Schenking 'zou kunnen beslissen' om het Park van Laken open te stellen voor het grote publiek. Dat schrijft de Regie der Gebouwen in een juridische studie die Knack, De Tijd, Apache en VRT NWS konden inkijken. In 2018 betaalde de Regie der Gebouwen 1 miljoen euro voor het onderhoud van het park.

Het Park van Laken is de grootste groene ruimte in het dichtbevolkte Brussel. Het staat vrijwel exclusief ter beschikking van het koningshuis. Amper drie weken per jaar gaan de poorten open voor de modale Belg.

