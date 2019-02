Onder bewindvoering: hoe duizenden bejaarden de macht over hun geld kwijtraken

Een tijd geleden werd een hoogbejaarde vrouw beroofd in het Gentse woonzorgcentrum waar ze al jaren woont. Weg waren alle juwelen die ze in de loop van haar lange leven had gekregen en verzameld. De vrouw, die zich nog elke dag opdirkte en veel belang hechtte aan haar voorkomen, was er het hart van in. Ze bleef maar treuren om het verlies van haar kostbaarheden. Dus wilden de verzorgers een nieuwe ketting en armband voor haar kopen. Niets exuberants. Dat plan ging niet door, want de bewindvoerder van de oude dame vond de aankoop van juwelen een overbodige luxe. Echt verbaasd waren de bejaardenverzorgers niet. Schrikbarend veel van hun bewoners zijn onder bewindvoering geplaatst en kunnen het zich niet meer veroorloven om nieuwe kleren te kopen, een abonnement op een tijdschrift te nemen of hun achterkleinkinderen een cent voor de kermis toe te stoppen.

