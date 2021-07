De kampen van de Vlaamse jeugdbewegingen lijken het weekend van onweders en overstromingen zonder al te veel kleerscheuren te zijn doorgekomen. Bij Scouts & Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Chirojeugd Vlaanderen en KSA Vlaanderen worden amper nog kampen stopgezet, geëvacueerd of geannuleerd, bevestigen de jeugdbewegingen maandag.

Scouts & Gidsen Vlaanderen zag één kamp in het water vallen. 'Maar in het algemeen krijgen we geen hulpvragen meer binnen. Een kamp dat zichzelf herorganiseert, verplaatst, vroeger stopt, huiswaarts keert en de ouders daarvan op de hoogte brengt, hoeft ons dat dan ook niet te melden. Wij volgen enkel de groepen in nood op, die ondersteuning nodig hebben', legt woordvoerder Jan Van Reusel uit. Ook bij FOS Open Scouting zijn geen kampen stopgezet.

Naast Chiro Don Bosco uit Kessel-Lo zijn er geen chirogroepen van hun kampplaatsen geëvacueerd. 'Het lijkt erop dat de geplande kampen gewoon kunnen doorgaan', zegt woordvoerder Niels De Ceulaer. Een KSA-groep uit de provincie Antwerpen zag zich genoodzaakt het kamp een dag vroeger dan gepland te eindigen. Een andere groep uit de provincie Oost-Vlaanderen moest voor vertrek op zoek naar een nieuwe kampplaats, maar kreeg intussen al veel aanbiedingen, aldus Ignace Dierckx, voorzitter van de nationale raad van KSA Vlaanderen. (Belga)

