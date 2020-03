Terwijl de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) de vitrines van het Schipperskwartier sluit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft de meer verdoken seksindustrie op volle toeren draaien. 'Ik heb vandaag veertig aanvragen gekregen van klanten', zegt de uitbater van een massagesalon. Violett, de organisatie die sekswerkers helpt, maakt zich zorgen. 'Het is niet het moment om aan sekswerk te doen.'

Tijdelijke prijsvermindering aangezien iedereen momenteel graag wat op zijn centjes let. Ook basic wit mondmasker beschikbaar indien gewenst tijdens de date en wegwerphandschoenen.

Tijdelijke prijsvermindering aangezien iedereen momenteel graag wat op zijn centjes let. Ook basic wit mondmasker beschikbaar indien gewenst tijdens de date en wegwerphandschoenen. Kusjes, LauraPs: Omwille van het coronavirus, graag alleen afspraken met mannen die niet hoesten of kuchen.Op verschillende websites met sekszoekertjes spelen escortdames, masseuses en andere gigolo's in op de coronacrisis. Het dreigende virus lijkt hen niet af te schrikken. Het aanbod is wat aangepast. En sommigen zetten de ziekte zelfs in als een soort troef.Coronavrije zone!!! ;) ;) :) Zin in een lekkere en veilige verwenbeurt?! Dan bent u aan het juiste adres.Ik zal voortaan enkel de erotische massages met hoogtepunt aanbieden, géén intieme contacten. Tongzoenen bied ik voorlopig niet meer aan.In deze crisissituatie mbt het coronavirus hanteer ik extra hygiënemaatregelen en wanneer je geen klachten hebt, dan ben je van harte welkom.Een dame (30) uit Oost-Vlaanderen titelt boven haar advertentie: 'Extatisch genieten en toch beschermd zijn tegen corona? Het kan!'. Ze ziet geen gevaar in het geven van massages aan haar klanten, vertelt ze aan de telefoon. 'De klant mag mij niet aanraken. Ik draag altijd handschoenen als ik erogene zones aanraak. En ik kom niet in aanraking met lichaamsvochten. Dit valt volgens mij binnen de maatregelen die de overheid heeft genomen.'Nu de komende weken alle restaurants en cafés gesloten zijn en alle publieke evenementen afgelast zijn, is het de uitgelezen kans om eens diep te komen ontspannen. Er is geen enkel risicocontact met de masseuse. Alle hygiënische voorzorgen zijn genomen dus u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.'Ik ben daarstraks naar de supermarkt geweest', zegt de masseuse. 'Ik weet niet wie die appelen en peren allemaal heeft aangeraakt, wanneer ik die vastneem. Dat lijkt me risicovoller dan thuis werken.' Ze beschouwt zichzelf overigens niet als een echte sekswerker. 'Ik run een privépraktijk die therapeutisch gericht is. Ja, de massages zijn naakt. Maar dat is vanuit een gelijkwaardigheid met de klant die ook naakt is. En de orgasmes horen erbij omwille van het helend potentieel.' Aan een pauze heeft ze niet gedacht. 'Ik heb geen angst voor het virus. Voor mij is het niet meer dan een griep.'Hetzelfde geluid bij verschillende andere collega's, onder meer bij de uitbater van een massagesalon in Turnhout. 'Och, dat coronavirus weer', zegt hij wanneer we hem opbellen. 'Wij volgen de instructies die op de website van Unizo staan.' Daar staat dat massagesalons in het weekend gesloten moeten zijn als gevolg van de overheidsmaatregelen. In de week mogen ze open zijn, maar enkel op afspraak, mits het naleven van hygiënemaatregelen en social distancing (minstens 1,5 meter afstand tussen klanten).'Zaterdag en zondag waren we gesloten', zegt de uitbater van het massagesalon. 'Wij ontvangen maar één klant per keer, dus met die social distancing zit het ook goed. We hebben speciale ontsmettingsproducten gekocht bij een firma uit Duitsland waarmee de klanten hun handen moeten ontsmetten. Daarna nemen ze een douche met bacteriedodende gel. Wie wil, krijgt een mondmasker. Er zijn handschoenen in latex voor het aanraken van bepaalde lichaamsdelen. Ook na de massage nemen klant en masseuse een douche. Apart uiteraard. We nemen liever geen risico's. Ik denk dat we één van de meest extreme salons zijn in de sector. Qua voorzorgen dan hé.'Of het aantal klanten niet fors gedaald is sinds de uitbraak van corona? 'Helemaal niet. Ik heb meer dan 40 aanvragen gehad vandaag. Anders hebben we er nooit zoveel. Mensen liggen er blijkbaar niet wakker van.'Wie wel wakker liggen van de situatie zijn de artsen en medewerkers van Violett, een organisatie die sekswerkers wil ondersteunen in veilig sekswerk door informatie te geven aan klanten en uitbaters. 'Ook wij merken dat velen gewoon verder werken', zegt Violett-coördinator Wendy Gabriëls. 'Daar kunnen wij medisch niet achter staan uiteraard. Het is niet het moment om aan sekswerk te doen. Hoewel het coronavirus geen soa is, kan je het wel krijgen wanneer je seks hebt met iemand die het virus heeft. Net zoals je een normale griep kunt krijgen als je seks hebt met iemand die de griep heeft. We kunnen dus niet anders dan alle lichamelijk contact sterk afraden. Je weet niet of iemand besmet is omdat het virus niet altijd symptomen geeft.'Sekswerkers kunnen in normale tijden op consultatie komen in Antwerpen, Gent en Hasselt. 'Die klassieke, vrij toegankelijke consultaties kunnen we nu tijdens de coronacrisis niet organiseren', zegt Gabriëls. 'Sinds corona kijken we naar de urgentie en alleen in uitzonderlijke gevallen zien onze artsen nog sekswerkers.'Het Schipperskwartier sloot gisteren, de buurten met raamprostitutie in Schaarbeek en Gent sloten al vrijdagavond samen met de horeca. 'Maar wat online gebeurt en achter gevels van huizen en appartementen zien we uiteraard niet', zegt Gabriëls. 'We krijgen vele telefoontjes van sekswerkers die met de handen in het haar zitten. Ze werken vaak verder uit pure noodzaak. Het beeld dat bestaat over luxeprostitutie is de uitzondering. Voor velen is het om den brode. Ze hebben geen recht op een hinderpremie of steunmaatregelen omdat ze moeten sluiten. Het is een sector waar amper iets geregeld is. Statuten bestaan niet.'Sekswerker Eveline (36) uit Vlaams-Brabant vreest dat ook heel wat escortgirls zullen blijven werken. Zijzelf doet een duidelijke oproep. STOP CORONA - STOP DATING, staat er boven haar advertentie. 'Door het stijgende aantal besmettingen neem ik graag mijn verantwoordelijkheid', zegt Eveline aan de telefoon. 'Ik heb een zieke vader, ik kan hem niet ziek maken door dit te blijven doen.' Of de klanten begrip hebben? 'Het is gek', zegt ze. 'Ze bellen me op en denken dat ik nu meer tijd zal hebben voor hen. Ze nodigen me uit om eerst wat te gaan wandelen. "Want in de open lucht is het wel oké." Dat is uiteraard niet de bedoeling. Zelfs voor geen geld van de wereld ga ik nu daten. Ik heb onbewust rekening gehouden met de dagen dat ik minder zou verdienen. Ik heb ook nog een andere job. Dus ik overleef het wel.'Om de boodschap zoveel mogelijk te kunnen verspreiden onder sekswerkers die uit financiële noodzaak lustig verder doen, is de organisatie Violett prominent en in verschillende talen aanwezig op websites met sekszoekertjes. Gezien de sector waarin deze website actief is, is het niet ondenkbaar dat er lichamelijk contact is tussen de sekswerker en de klant. Handjes schudden is reeds een tijdje afgeraden, het spreekt voor zich dat massages en intiem contact intenser zijn dan elkaar begroeten. We raden dan ook aan, voor ieders welzijn, om GEEN lichamelijk contact te hebben tot het coronavirus ingedijkt is.'Hopelijk is dit de advertentie die potentiële klanten eerst lezen', zegt Gabriëls van Violett. 'De klant heeft net als de sekswerkers ook een verantwoordelijkheid.'