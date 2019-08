Oncologe Sevilay Altintas: 'Veel mensen stellen kanker gelijk aan de dood. Het tegendeel is waar'

Ze werd geboren in een Turks gastarbeidersgezin, is een van 's lands toonaangevende oncologen en heeft sinds dit jaar namens de N-VA zitting in de Antwerpse gemeenteraad. Sevilay Altintas over haar opmerkelijke levensloop, een leven vol kankers en haar afschuw van pamperbeleid. 'U zou ervan schrikken hoeveel er gelachen wordt op een afdeling Oncologie.'

© Karoly Effenberger

Sevilay Altintas heeft een zware werkdag achter de rug. Als oncologe in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft ze zo'n 25 consultaties afgewerkt. Tussendoor heeft de experte in borst-, nier- en gynaecologische kankers nog enkele overlegmomenten bijgewoond. Bovendien is ze die ochtend samen met een van haar patiënten al voor dag en dauw gaan hardlopen in het naburige Park Den Brandt. Begin april wil ze samen met twaalf andere patiënten deelnemen aan de tien kilometer van Istanbul.

