Enkele uren nadat het dossier over de inkomsten van de notarissen was verschenen op Knack.be kregen alle notarissen in ons land een mededeling van de Federatie van het Notariaat (Fednot) in hun mailbox: gelieve niet te praten met de media.

Drie jaar geleden gebeurde dat ook al. Vreemd, want enerzijds zegt Fednot ter verdediging van de hoge erelonen dat notarissen niet één, maar twee universitaire diploma's hebben en dat ze intellectueel zeer hoogwaardig werk verrichten. Anderzijds mogen die hoog opgeleide professionals wel hun mening niet geven.

...

Drie jaar geleden gebeurde dat ook al. Vreemd, want enerzijds zegt Fednot ter verdediging van de hoge erelonen dat notarissen niet één, maar twee universitaire diploma's hebben en dat ze intellectueel zeer hoogwaardig werk verrichten. Anderzijds mogen die hoog opgeleide professionals wel hun mening niet geven.Wij kregen de vertrouwelijke mail (zie lager) van erenotaris Willy Cuppens, die zegt dat hij zich zijn hele carrière geërgerd heeft aan de volgens hem onverantwoord hoge en onevenwichtige tarifering van erelonen van notarissen. 'Wat u schrijft in uw dossier klopt volledig. Het notariaat teert al twee eeuwen welig op overdreven erelonen op verrichtingen met betrekking tot onroerend goed. Het heeft de grote omvang van die erelonen en aangerekende kosten steeds handig kunnen wegmoffelen als "slechts een fractie" van de registratierechten die aan de "inhalige staat" verschuldigd waren.'Waarom mogen de notarissen niet reageren?Cuppens: 'Ze gebruiken deze strategie al jaren bij omstreden zaken. Die rigoureuze omerta is ethisch nog minder te verantwoorden dan de hoge erelonen. Ik pikte dat soort aanmaningen ook niet tijdens mijn ambtstermijn en heb vaak vragen gesteld bij de onevenwichtige tarifering van de erelonen. Dat heeft mij en enkele andere collega's niet veel sympathie bij de collega's opgeleverd. Als je kritisch bent, word je door de federatie en je collega's meteen weggezet als nestbevuilers.'Waarom spreekt u nu wel?Cuppens: 'Omdat ik weet dat ik niet alleen sta met mijn mening, maar als niemand reageert, verandert er nooit iets. Het notariaat is een mooi instituut. Door zich te verzetten tegen elke vernieuwing, graaft het echter zijn eigen put.'Notarissen zoals Willy Cuppens zijn een uitzondering, want de Federatie van Notarissen is een machtige organisatie. Zo mailde een academisch expert dat ook hij geen kritische commentaar mag geven uit angst voor repercussies vanuit de federatie. Overigens klopt het niet dat Knack zich in het dossier focust op de 25 best verdienende notarissen, zoals de Fednot in de mail schrijft. Integendeel, onze analyse is gebaseerd op de winsten van bijna duizend notarissen die gemiddeld bijna 500.000 euro winst boekten in 2019. Er is evenmin sprake van een politieke agenda zoals de federatie suggereert. Knack heeft voor het artikel met geen enkele politicus of politieke partij gesproken.'Het weekblad Knack heeft in haar uitgave van deze week opnieuw een artikel geschreven over de inkomsten van de notaris. Zij focust zich op het inkomsten jaar 2019 en licht daar de 25 meest verdienende notarissen uit. Zonder enige nuancering wordt elke notaris hier mee gelijkgesteld. Wij vermoeden dat dit artikel precies nu wordt gepubliceerd omdat het tariefbesluit over de notariële erelonen weldra in het parlement zal worden besproken. Fednot en de Nationale Kamer waren vooraf reeds op de hoogte van de nakende publicatie en hebben reeds met de minister van justitie contact genomen om hem hierover te informeren. Fednot en de Nationale Kamer zullen de communicatie hierover verder behartigen. Wij verzoeken alle notarissen om geen individuele acties naar pers of politici te ondernemen; het staat u wel vrij eventueel met Hilde Jacobs van FedNot contact op te nemen.'Lees ook: Hoe onze topnotarissen de miljoenen binnenrijven