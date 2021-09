Défi-boegbeeld Olivier Maingain maakt als voorspel op de zevende staatshervorming een rapport over de Brussels-Waalse relaties. 'Ik zou het niet betreuren als mijn missie bijdraagt tot een Franstalig front.'

Olivier Maingain heeft zijn cv met een nieuwe post aangevuld. De oud-voorzitter van Défi en burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe mag zich sinds 1 september 'délégué aux solidarités Bruxelles-Wallonie' noemen. De nieuwe, onbezoldigde functie, die werd gecreëerd binnen de Franstalige Gemeenschapscommisie Cocof, werd vaag omschreven. Verkenner Maingain moet de verwachtingen polsen die in Brussel en Wallonië leven over de relaties tussen beide entiteiten. Dat klinkt saaier dan het in werkelijkheid is. De tegenstelling tussen regionalisten en federalisten is een politieke splijtzwam in het Franstalige landsgedeelte. Regionalisten, die zo veel mogelijk bevoegdheden naar de gewesten willen overhevelen, staan vooral sterk in Wallonië. De Brusselse partij Défi is een federalistische partij die nauwe samenwerking met de taalgenoten in Wallonië als een existentiële noodzaak ziet. De keuze voor Maingain kan dus bezwaarlijk neutraal worden genoemd. 'Iedereen kent mijn overtuigingen,' zegt Maingain, 'maar die hoeven mijn missie niet in de weg te staan. Ik ga trouwens niet alleen met politici praten, het is vooral de bedoeling te luisteren naar bedrijfsleiders of actoren uit het socioculturele veld'. Dat Maingains eindrapport in het verkiezingsjaar 2024 wordt verwacht, is geen toeval. Zijn missie kan niet los worden gezien van de zevende staatshervorming waarop de meeste Vlaamse partijen aandringen. 'Ik zou het niet betreuren als mijn missie bijdraagt tot een Franstalig front', zegt hij daarover. 'Toch is dat niet de essentie: we moeten ons grondig voorbereiden, en dat kan alleen door nuchter de sterke en zwakke punten van de vorige staatshervormingen te evalueren. De efficiëntie van het publieke bestuur is daarbij het enige criterium. Is het aangewezen de gezondheidszorg nog verder te regionaliseren, of moeten we daarvan terugkomen? Dat soort vragen moeten we ons stellen.' Niet overal klinkt applaus. Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Fédération Bruxelles-Wallonie, noemde de nieuwe post een lege doos. Ook vanuit de Brusselse regering kwam er tegenwind. Ecolo-staatssecretaris en Cocof-voorzitter Barbara Trachte vindt de nieuwe functie overbodig. 'Ach,' zegt Maingain, 'ik draai al lang mee in de politiek. Kritiek of sarcasme raakt me niet. Als puntje bij paaltje komt, zal niemand weigeren me te ontvangen. Mijn ervaring spreekt voor zich, iedereen weet dat ik dit grondig zal aanpakken.'