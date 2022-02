De olietanker Maersk nimbus, die vrijdag door storm Eunice op drift raakte, ligt nog altijd voor anker bij het windmolenpark C-power. 'Op dit ogenblik is er opnieuw een poging bezig om het schip met een sleepboot weg te halen', zegt waarnemend gouverneur Ann Martens zaterdagochtend.

Voor de Belgische kust raakten vrijdagmiddag twee schepen op drift door de storm. Het ging om een olietanker en een cargoschip die aan het wachten waren om de haven binnen te varen. De schepen kwamen in windmolenparken in België en Nederland terecht.

Eén schip is vrijdagavond veilig aangemeerd in een Nederlandse haven, de olietanker ligt zaterdagochtend nog altijd voor anker in een Belgisch windmolenpark.

'Er is nu opnieuw een Nederlandse sleepboot aan het proberen om de olietanker weg te slepen uit C-power, maar het is niet evident om connectie te maken met het schip. Het kan dus nog even duren', aldus Martens. De bemanning aan boord stelt het goed en er is voor zover geweten geen schade.

Vrijdagavond werden ook al pogingen ondernomen door verschillende sleepboten om naar de ankerplaats te varen, maar ze moesten terugkeren door het zware stormweer. Op zee werden windsnelheden tot 10 Beaufort gemeten en kwamen de golven tot tien meter hoog.

Voor de Belgische kust raakten vrijdagmiddag twee schepen op drift door de storm. Het ging om een olietanker en een cargoschip die aan het wachten waren om de haven binnen te varen. De schepen kwamen in windmolenparken in België en Nederland terecht. Eén schip is vrijdagavond veilig aangemeerd in een Nederlandse haven, de olietanker ligt zaterdagochtend nog altijd voor anker in een Belgisch windmolenpark. 'Er is nu opnieuw een Nederlandse sleepboot aan het proberen om de olietanker weg te slepen uit C-power, maar het is niet evident om connectie te maken met het schip. Het kan dus nog even duren', aldus Martens. De bemanning aan boord stelt het goed en er is voor zover geweten geen schade. Vrijdagavond werden ook al pogingen ondernomen door verschillende sleepboten om naar de ankerplaats te varen, maar ze moesten terugkeren door het zware stormweer. Op zee werden windsnelheden tot 10 Beaufort gemeten en kwamen de golven tot tien meter hoog.