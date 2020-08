André Desenfants, de nummer twee van de federale politie en baas van de luchthavenpolitie, zet een stap opzij, zo is donderdag uit vertrouwelijke bron vernomen.

Hij nam de beslissing nadat er woensdag beelden waren opgedoken van het incident dat zich in 2018 in de politiecel op de luchthaven afspeelde. Een 38-jarige man uit Slovakije liep daarbij zware verwondingen op en overleed.

Desenfants werd eind 2017, enkele weken voor de feiten zich afspeelden, benoemd tot directeur-generaal van de Algemene Directie Bestuurlijke Politie (DGA). In die hoedanigheid werd hij ook baas van de luchtvaartpolitie. Toch was ook hij voor woensdag niet op de hoogte van de feiten en had hij de beelden van het politieoptreden op de luchthaven van Charleroi nog nooit gezien.

'Ik wil weten waarom ik niet op de hoogte was van al de feiten die zich afgespeeld hebben. Dus heb ik ook gevraagd dat er een interne controle komt op de informatieflux naar de hiërarchie toe. Ik voel me verhinderd in de uitoefening van mijn mandaat op dat vlak. Ik heb dus aan de commissaris-generaal gevraagd, en dat is een persoonlijke beslissing, om mij tijdelijk te vervangen in mijn mandaat DGA zolang dit gedeelte van het onderzoek duurt', zei Desenfants op een korte persconferentie. Hij wordt vervangen door eerste hoofdcommissaris Wald Thielemans.

Desenfants is naar eigen zeggen 'diep getroffen' door de beelden. Zodra hij kennis nam van de zaak, heeft hij aan de dienst inwendige controle van de federale politie gevraagd een onderzoek te starten tegen de agent die de nazigroet maakte. Ook heeft hij gevraagd om dringend toegang te krijgen tot het gerechtelijk dossier, om te zien welke maatregelen op disciplinair en andere vlakken genomen moeten worden. 'Ik kan u verzekeren dat de top van de federale politie alles gaat doen om de zaak ten gronde te analyseren en alle maatregelen te nemen die genomen moeten worden', zei hij.

In een mededeling prijst commissaris-generaal Marc De Mesmaeker de reactie van Desenfants. Hij 'geeft aan het begrip 'verantwoordelijkheid' een inhoud die ik graag met hem deel', aldus de politiebaas. 'Het siert hem des te meer omdat hij dit doet in het belang van het korps, en van de vele medewerkers en medewerksters die elke dag het beste van zichzelf geven op professionele wijze en conform onze waarden, het weze benadrukt.'

De Mesmaeker zelf was begin 2018 nog geen commissaris-generaal. Hij trad pas in juni van dat jaar in de voetsporen van Catherine De Bolle, die naar de Europese politiedienst Europol trok. 'De feiten van tweeënhalf jaar geleden stralen nu onvermijdelijk op ons allen af. We gaan daarmee volwassen en professioneel om, hoe moeilijk ook. We gaan ze tot op het bot onderzoeken. Dat verwacht iedereen van ons en van mij als commissaris-generaal', besluit hij.

