Nucleaire spion en vader van Pakistaanse kernbom bleef ongemoeid in Leuven

Een nieuw, vertrouwelijk onderzoek van het Comité I, dat toeziet op de inlichtingendiensten, leert dat zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst Adiv geen flauw benul hadden van wat Khan hier allemaal uitspookte, schrijft De Morgen.

Bij de Staatsveiligheid ging pas in 1979 een alarm af, na een tip van een buitenlandse inlichtingendienst. In het archief van de dienst zitten een honderdtal nota's over Khan, vooral gebaseerd op wat er verscheen in allerlei kranten en wat buitenlandse collega's aanbrachten. Adiv liet het dossier links liggen.

Het onderzoek werd vorige dinsdag voorgesteld aan het parlement, achter gesloten deuren. Een van de aanwezige politici zegt: "Achteraf gezien hadden de inlichtingendiensten wel wat beter op hun hoede moeten zijn. (...). Wat deze kwestie ons (wel) moet leren, is dat de inlichtingendiensten erg scherp moeten toezien op alle mensen die met gevoelige nucleaire technologie in aanraking komen."