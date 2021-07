N-VA-Kamerfractievoorzitter Peter De Roover legt op de eerstvolgende Conferentie van de Voorzitters het voorstel op tafel om een parlementaire onderzoekscommissie naar de overstromingen op te richten. Vlaams Belang wil een onderzoek naar de gemaakte fouten en dat er verantwoordelijkheden worden genomen, 'niet in het minst door minister van Binnenlandse Zaken Verlinden zelf'.

De waterramp die de grensstreek tussen Wallonië, Duitsland, Nederland en Vlaanderen trof, zal gezien zijn omvang, diepe littekens nalaten, meent N-VA. 'Nu moet alle aandacht gaan naar directe hulpverlening want de noden zijn groot en acuut. Maar er zijn wel vragen over deze noodtoestand die op een gepast moment grondig onderzocht dienen te worden om dergelijke rampen in de toekomst te vermijden of de gevolgen ervan sterker in te perken', zegt kamerlid Yngvild Ingels.

'Die vragen situeren zich zowel op het Waalse als het federale beleidsniveau. Een diepgaand parlementair onderzoek na de zomer dringt zich dus op. Hulpverlening is nu prioritair en het is ongepast nu betrokkenen naar het parlement te roepen. Alle handen zijn nu nodig op het terrein', vult Peter De Roover aan. Hij nodigt zijn collega-fractievoorzitters dan ook uit om de formule van een Parlementaire Onderzoekscommissie ernstig te overwegen. De Roover vraagt de agendering van het punt op de volgende Conferentie van Voorzitters, wellicht in september.

Vlaams Belang eist een onderzoek naar de aanloop van de grote waterramp eerder deze maand. 'In een knullige persconferentie waste minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) haar handen in onschuld door te zeggen dat er 'geen draaiboek en geen voorbereiding mogelijk is' voor dit soort rampen', maar voor de partij is het tegendeel waar. 'Er zijn gelukkig wel draaiboeken voor dit soort rampen, alleen zijn ze klaarblijkelijk amper gevolgd, met alle fatale gevolgen van dien', stelt Ortwin Depoortere, voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Daarom wil het Vlaams Belang een onderzoek naar de gemaakte fouten en dat er verantwoordelijkheden worden genomen, 'niet in het minst door Verlinden zelf'.

