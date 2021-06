De federale coronacommissie wil nog voor de start van het reces een eindrapport met lessen uit de coronacrisis afkloppen. De finale stemming in de plenaire vergadering wordt over de zomer getild.

Welke lessen moet ons land trekken uit de coronacrisis? Daarover buigen de Kamerleden zich in de bijzondere coronacommissie. De vergadering werd in juli vorig jaar opgericht en ging echt van start in de loop van september.

Een geplande vergadering op vrijdagochtend werd op het laatste moment afgelast. De commissie - officieel de 'Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de covid-19-epidemie in België' - zou enkele aanbevelingen bespreken met experten. Maar omdat die werkwijze na twee vergaderingen weinig efficiënt was gebleken, werd de vergadering opgeschort. De experten zullen hun opmerkingen schriftelijk bezorgen. Op dit moment zijn alle politieke partijen in de weer met het schrijven van hun eigen aanbevelingen, zegt commissievoorzitter Robby De Caluwé (Open VLD). Vanaf volgende week zal de commissie die teksten samenleggen om in de eerste plaats te kijken of er overeenkomsten zijn. 'De bedoeling is om een zo groot mogelijke consensus te bekomen', zegt De Caluwé.In principe zou de coronacommissie in de loop van juni moeten landen, maar die deadline wordt niet gehaald. De commissie blijft doorwerken tot aan het reces, dat op 21 juli begint. De Caluwé wil vóór de zomervakantie een eindrapport klaar hebben. De finale goedkeuring door de hele plenaire vergadering is echter pas voor na het reces. De werking van de coronacommissie zal dus ruim één jaar geduurd hebben.De commissieleden hoorden de afgelopen maanden via tientallen hoorzittingen een rist hoofdrolspelers uit de coronacrisis. Experten als Marc Van Ranst, Dirk Ramaekers en Erika Vlieghe maakten hun opwachting. De rode draad doorheen hun getuigenissen was een gebrek aan eenheid van commando. 'De versnippering van onze bevoegdheden over acht ministers heeft zeker niet geholpen', aldus Vlieghe eind vorig jaar.'Het is geen geheim dat onze staatsstructuur niet heeft geholpen', zegt De Caluwé. 'Wij gaan nu zoeken welke aanbevelingen nodig zijn om die te verbeteren. We bekijken ook of er nieuwe organen nodig zijn om de samenwerking te verbeteren.'De commissie kreeg ook politieke verantwoordelijken over de vloer, zoals oud-premier Sophie Wilmès (MR) en gewezen ministers als Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD). Gewezen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf er zwart op wit toe dat er fouten zijn gemaakt na de vernietiging van de strategische stock van mondmaskers tussen 2015 en 2018. 'Ik had meteen een nieuwe strategische voorraad moeten aanleggen en parallel het plan voor een rollende voorraad moeten laten uitwerken. De coronacrisis kwam echter voor dat plan af was', dixit De Block in april.Naast de federale coronacommissie richtte zowat elk Belgisch parlement een eigen versie op. In het Vlaams Parlement werd die voorgezeten door Björn Rzoska (Groen). Een belangrijk luik in dat werk was de aanpak in de woonzorgcentra, een Vlaamse bevoegdheid. In juni vorig jaar keurde het parlement al een resolutie goed op basis van de aanbevelingen.Vraag is nu welke aanbevelingen het levenslicht zullen zien. Het is geweten dat de meeste Vivaldi-partijen geen taboe maken van het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden in de gezondheidszorg. Voor de CD&V ligt dat het moeilijkst, maar van een veto van voorzitter Joachim Coens is geen sprake. 'Er zijn een aantal zeer apolitieke aanbevelingen', zegt oppositielid Kathleen Depoorter (N-VA). 'Maar over de politieke aanbevelingen zullen we uiteraard nog stevig discussiëren.'Hoe dan ook is de kans groot dat aanbevelingen vaag genoeg blijven zodat elke partij er zich in kan vinden.