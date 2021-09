Het kernkabinet is het vrijdagochtend opnieuw niet eens geraakt over de eventuele verlenging van de federale socio-economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Dat heeft Belga vernomen in regeringskringen.

Verschillende socio-economische steunmaatregelen die naar aanleiding van de coronacrisis zijn genomen, lopen eind september af. Het gaat dan onder meer over het overbruggingsrecht, de tijdelijke werkloosheid en de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

Het kernkabinet, waarin de premier vergadert met zijn vicepremiers, probeerde de kwestie deze maand al twee keer eerder te trancheren, zonder succes.

Breuklijnen

De verklaringen over de redenen achter dat uitstel liepen uiteen, maar volgens verschillende bronnen was er sprake van onenigheid tussen de Franstalige en Nederlandstalige regeringspartijen. Die laatsten, en dan vooral CD&V en Open VLD, zouden de massale steun liever stopzetten nu de economie stilaan weer aantrekt. 'Verder geld uitgeven dat er niet is en dat op termijn door werkenden moet worden terugbetaald, is geen goed idee', zei CD&V-voorzitter Joachim Coens eerder deze week nog.

Minister van Economie en Arbeid Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft intussen een voorstel op tafel gelegd voor een nieuw steunpakket, waarin enkele van de huidige maatregelen nog doorlopen. Dat werd vrijdagochtend besproken op een nieuw kernkabinet, maar ook vandaag is er nog geen witte rook. 'Dezelfde breuklijnen blijven spelen', klinkt het in regeringskringen.

Het is niet duidelijk wanneer de regering een nieuwe poging doet om te landen. Er zou wel al een compromis gevonden zijn om minstens enkele vormen van steun nog even te laten doorlopen. Een welingelichte bron had het eerder deze week bijvoorbeeld om maatregelen voor het zwaargetroffen goederenvervoer.

