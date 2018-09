NMBS versterkt anti-agressieplan: meer agenten en meer controles

Sinds maandag zijn meer Securail-agenten aanwezig aan boord van de trein, met een versterkte aandacht voor de late treinen. De NMBS heeft ook versterking gevraagd aan de federale spoorwegpolitie opdat ook zij meer aanwezig zou zijn in de treinen.

Tot slot drijft De NMBS ook de frequentie op van grootschalige en gerichte controleacties.

Versterking

Voortaan zullen maandelijks meer dan 150 Securail-ploegen tussen 18 uur 's avonds en 2 uur 's nachts in de treinen aanwezig zijn. Hun geplande inzet wordt wekelijks herzien en waar nodig bijgesteld. De NMBS heeft ook versterking gevraagd aan de federale spoorwegpolitie opdat ook zij meer aanwezig zou zijn in de treinen. De aanwezigheid wordt afgestemd met de planning van de Securail-agenten zodat nog meer treinen nauwgezet opgevolgd kunnen worden.

Er zullen ook meer grootscheepse controleacties georganiseerd worden, die ook een ontradend effect moeten hebben.

Een groep NMBS-medewerkers kondigde maandag de actie #StopAgressiesNMBS aan, die woensdag gelanceerd werd. De medewerkers vragen dat de reizigers hun steun uitspreken aan het personeel. Reizigers kunnen dat doen door een post-it met #StopAgressiesNMBS op de ruit van de trein te kleven. Ze kunnen daar vervolgens een foto van nemen en die posten op sociale media. Andere mogelijkheid is om gewoon via sociale media een berichtje te posten met dezelfde hashtag.

De actie krijgt de steun van reizigersverenigingen Navetteurs.be en TreinTramBus, en van de organisaties Test-Aankoop en Inter-Environnement Wallonie.

Ook de NMBS staat achter de actie, maar beklemtoont dat de verscherpte maatregelen al eerder op de agenda stonden. 'Uiteraard steunen wij dit. Het is onaanvaardbaar dat treinbegeleiders, die er zijn om de reizigers te helpen, slachtoffer worden van daden van agressie', aldus woordvoerder Dimitri Temmerman.

Onze treinbegeleiders spelen een essentiële rol in onze dienstverlening aan onze klanten. Ze leveren elke dag fantastisch werk. Het is onaanvaardbaar voor #NMBS dat ze slachtoffer zijn van verbale of fysieke agressies. #StopAgressiesNMBS pic.twitter.com/mpdJCYuZ4W — NMBS (@NMBS) September 19, 2018

NMBS-baas Sophie Dutordoir reageerde dinsdag zelf al op Facebook. 'Morgen gaan treinbegeleiders een spontane actie voeren #stopagressie. Ik steun hen daarin volledig. Deze mensen doen fantastisch werk in niet altijd even evidente omstandigheden. Zij krijgen veel appreciatie van de meeste reizigers en zijn daar zeer dankbaar om. Ik ook. Sommige medereizigers gaan jammer genoeg soms een stap te ver met verbaal of fysiek geweld. Stop a.u.b. de agressie tegenover de NMBS-mensen. Wij zullen van onze kant ook de begeleiding aanscherpen onder meer met meer Securail-collega's.'

Sinds 2007 beschikt de NMBS over een globaal masterplan met meer dan vijftig anti-agressiemaatregelen. Dit plan wordt regelmatig bijgesteld.