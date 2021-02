Sophie Dutordoir, de topvrouw van spoorwegmaatschappij NMBS, is niet te spreken over de uitspraken van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, dat de aangekondigde sluiting van een reeks loketten herbekeken moet worden.

Dat zegt ze in een brief aan de minister die de Franstalige openbare omroep RTBF donderdag publiceerde. De authenticiteit ervan is aan Belga bevestigd.

Dutordoir wijst erop dat de plannen om tegen eind dit jaar de loketten te sluiten in 44 station en de openingsuren te beperken in nog eens 37 andere stations, uitgebreid is besproken met de minister. Het persbericht dat de NMBS over de beslissing uitstuurde, werd volgens Dutordoir ook door het kabinet goedgekeurd.

Gilkinet zelf reageerde in eerste instantie ook neutraal op de lokettensluiting, die volgens hem kaderde in de wijzigende vraag van reizigers. De dag erna floot hij de NMBS plots terug.

Dutordoir spreekt van 'publieke terugfluiting' die 'bij mij een zware vertrouwensbreuk heeft teweeggebracht'. De raad van bestuur buigt zich dinsdag over de kwestie.

