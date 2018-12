Ninove: Joost Arents uit N-VA gezet na steun aan coalitie Open VLD/Samen

Arents verklaarde donderdagmiddag nog dat hij hoopte dat hij in de partij kon blijven, omdat hij wou "verbinden" zoals Bart De Wever in Antwerpen. 'Voor mezelf blijf ik nog altijd N-VA. Het alternatief was de stad in handen geven van extreem rechts', zei hij bij de voorstelling van de nieuwe coalitie.

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open VLD haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen, maar met de steun van Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels.

Het lokale partijbestuur van N-VA vergaderde donderdagavond en besliste Arents uit de partij te zetten. 'Na een lang debat heeft het lokaal bestuur gestemd over de deelname aan de coalitie of de oppositie. De meerderheid koos voor de oppositie. Het feit dat ik op eigen houtje heb gewerkt en de partij niet heb betrokken lag vrij zwaar bij heel wat bestuursleden. Dat was het risico dat ik genomen heb. Ik heb in eer en geweten voor de stad gekozen', zegt Arents.

'Doordat ik een voordrachtsakte als schepen heb getekend, ben ik buiten de partij gezet. Door dat te tekenen ben ik ingegaan tegen de beslissing van het bestuur en ben ik onafhankelijk geworden. Maar het is niet met ruzie dat ik vertrek. Ik heb iedereen succes gewenst. Het is jammer maar ik respecteer de wil van het bestuur in Ninove en zal geen deel meer uitmaken van de N-VA', zegt Arents.

Behalve Arents zijn nog twee andere bestuursleden niet meer welkom, meldt afdelingsvoorzitter Johan Soetaert van N-VA Ninove. 'Zij hebben een unanieme beslissing van het bestuur volledig naast zich neergelegd. We kunnen en willen niet meer verder met hen.' Het nationale bestuur van de N-VA neemt akte van de beslissing van de afdeling, zegt N-VA Ninove in een mededeling. 'Als de drie bij hun voornemen blijven om in een coalitie te stappen, zetten ze zich de facto uit de partij.'

Op 3 januari wordt de nieuwe gemeenteraad in Ninove geïnstalleerd. Onder meer Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en Voorpost plannen een betoging, en D'haeseleer steunt het initiatief.