Nina Derwael op het WK toestelturnen in Doha: 'Weg met de Belgische bescheidenheid!'

In een interview noemde ze 2017 'het jaar van haar leven', maar dat lijkt te snel gesproken: dit seizoen verloopt zo mogelijk nog beter voor Nina Derwael. De Limburgse turnster speelde afgelopen zomer een hoofdrol in de mooiste twee uur uit de geschiedenis van de Belgische gymnastiek. Die vonden plaats in een turnzaal in Glasgow, tijdens de hondsdagen van augustus. Dat Derwael op het EK goud ging pakken in haar specialiteit - de brug met ongelijke leggers - was verwacht, maar niet dat de overmacht zo groot zou zijn. Een uur later sloeg ze de kenners met verstomming door zilver te behalen op de balk. Dat had Derwael zelf trouwens ook niet zien aankomen. Axelle Klinckaert (18) maakte de Belgische triomf compleet met brons op de grondoefening. Derwael wordt gezien als de vaandeldrager van het Belgische turnen, maar hou Klinckaert in de gaten. Ook zij stond bekend als supertalent, misschien nog wel meer dan Derwael. Een zware blessure sloeg haar terug, waardoor Klinckaert de Olympische Spelen van Rio miste. Ondertussen is de weg naar boven ingezet.

